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5 причин того, почему Китай не станет жертвовать собой ради Путина

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

16 марта 2022, 12:18

Для Китая глобальное ослабление США важнее, чем итог войны в Украине. Это суровая реальность их позиции, которая не изменится.

Россия США Китай
Китай давно определился с позицией по войне РФ против Украины / ua.depositphotos.com

Китай давно уже определился со своей позицией по войне РФ против Украины. Она отражена во всех их официальных заявлениях, начиная с конца февраля. Их позиция - это прагматичный нейтралитет с антиамериканской повесткой. Его основу составляют несколько интересов / расчетов:

1. Незначительное ослабление России - это хорошо, ибо позволит Китаю расширить рынок сбыта, усилить свое влияние на Москву, возможно скупить какие-то рос предприятия и увеличить степень зависимости РФ от Азии в условиях западной изоляции. Другими словами, "младшее партнерство" РФ в паре с КНР обретает уже реальные черты в условиях авантюры, развязанной Путиным.

2. "Союз" Китая и РФ с самого начала был в основном глобальным, даже на идеологическом уровне, а не региональным. Фундамент их сближения - общее неприятие внешней политики США, желание размыть их монополию в мировых процессах. И всё. Остальные вещи мало интересуют китайцев, в том числе фантомы Путина относительно Украины, истории и ещё чего-то. Пекин их тупо не понимает или относится к этому равнодушно.

3. Китай не будет присоединяться к западным санкциям против РФ. Потому, что не хотят идти в фарватере Штатов. А Вашингтон ставит вопрос именно так: либо вы делаете то, что делаем мы, либо вы против нас, проводя четкую линию разделения между "цивилизацией, которая во главе с США противостоит России" и "варварами-автократами, которые не делают то, что делает Запад". Для США приоритетом №1 остается Китай, и им важно сейчас воспользоваться войной в Украине, чтобы подвести под антироссийские санкции ещё и КНР. Поэтому разворачивается медийная кампания про то, что Пекин будет военным способом помогать РФ против Украины. Ключевое - убедить в этом союзников в Европе, которые по Китаю колеблются.

4. Затягивание войны для Китая тоже не вариант, ибо чем больше выдохнется Россия, тем выше вероятность коллапса путинской системы и смены власти на более лояльную / нейтральную Западу. Это ухудшило бы геополитическое положение КНР и не позволило бы дальше использовать РФ как "таран" против Запада или на крайняк буферную зону, которая генерирует постоянные проблемы для США. Это ещё одна причина, почему КНР не присоединится к санкциям, тем самым ускоряя падение РФ и создавая самим себе кучу проблем в области безопасности, внешней торговли и финансов.

5. Единственная часть российского дискурса (правда, его продвигает не только Россия), которую поддерживает КНР - это та, которая касается глобальных изменений мирового порядка. Для Китая война в Украине - это часть длительного процесса по переустройству глобального баланса сил. И РФ, и КНР выступают за пересмотр итогов "холодной войны" и переход к более прагматичной многополюсной системе международных отношений, в которой обе страны хотят занять место отдельного центра силы со своей сферой влияния. Поэтому то, что РФ начали делать в ноябре 2021 года, разделялось Пекином, и даже привело к подписанию совместной декларации на открытии Олимпийских игр. Однако вторжение РФ стало слишком рискованной авантюрой, которая ставит КНР в неудобное положение, из-за чего реакция Китая была максимально сдержанной, и они не спешат нигде озвучивать поддержку вторжению или приветствовать её.

Читайте такжеПутина жестко одурачили: почему шансы на дворцовый переворот в России резко возрастаютКороче говоря:

- Ожидать присоединения Китая к санкциям не стоит по политико-идеологическим и коммерческим причинам. Это же касается и многих других стран не-западного мира. Присоединение к санкциям, по мнению Пекина, снижает их автономную роль в мировых делах в пользу Запада, и блокирует возможность участия в грядущем переделе рынка за счет России.

- Война в Украине и западная изоляция России дает Китаю "золотую акцию": рычаги экономического и финансового влияния на Россию, а в перспективе усиление влияния Пекина на РФ. Мощная Россия, побеждающая в войне, китайцам не нужна, им нужен послушный младший партнер, на которого можно взвалить часть антизападного фронта.

- В контексте войны в Украине, основным глобальным сюжетом всё ещё остается соперничество США и Китая, определяющее в основном позицию двух стран. Для Китая глобальное ослабление США важнее, чем итог войны в Украине. Это суровая реальность их позиции, которая не изменится.

- Китай может и скорее всего предоставит финансово-экономическую поддержку РФ или поможет заместить часть товаров на российском рынке, однако на это повесит внушительный ценник в соответствии со своими коммерческими интересами, которые всегда довлели над политической частью этого "союза", которой россияне придавали большее значение, чем сам Пекин.

- Существенную военную помощь РФ Китай вряд ли предоставит из-за рисков, с которым сопряжено это решение, всё таки основой внешней торговли КНР является экспорт товаров на западные рынки. Приносить их в жертву ради интересов Путина в КНР не желают.

- Китай будет стараться сыграть свою роль в скорейшем окончании / заморозке войны на базе какого-то компромисса между РФ и Украиной. Его условия китайцев не сильно волнуют, главное, чтобы война не затянулась слишком сильно, на втянула их и не вышла за рамки региона. Я не исключаю договорённостей США и КНР в этом вопросе.

viber
война в Украине
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