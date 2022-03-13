5 причин того, что война в Украину пришла надолго

Чем больше Россия грузнет в Украине, тем лучше будет для США / Reuters

Больше двух недель продолжается война. Я думаю, настало время вернуться к размышлениям о том, что происходит вокруг Украины и каковы интересы внешних игроков.

Начну с США, ибо тут закручивается невероятно интересная геополитическая игра.

Вторжение РФ в Украину позволило США перейти к "плану Б" в отношении России. Если не получилось "нейтрализовать" / "заморозить" российское направление через политический компромисс, значит курс будет на ослабление через эскалацию, санкции и давление.

Благо, Россия сама подвела к этому варианту, приняв недальновидное и топорное решение вторгнуться в Украину и обрушить свою внешнюю политику последних 15 лет.

Конечная цель у США не изменилась - победить в глобальном противостоянии с Китаем.

Война в Украине сформировала у Штатов несколько тактических, ситуативных интересов на этом направлении, не все из которых, к сожалению, непосредственно связаны с Украиной, но которые могут приблизить их к вышеупомянутой конечной цели:

1. Вытеснить РФ из нефтегазового рынка или уменьшить их долю. Часть рынка занять самим. Для этого они даже "развернулись над Атлантикой" сразу в нескольких вопросах.

Во-первых, начали переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого ещё недавно даже не признавали, чтобы высвободить из-под санкций венесуэльскую нефть.

Во-вторых, ускорили переговоры о подписании "ядерной сделки" с Ираном, чтобы пустить иранскую нефть на рынок и подвинуть российскую.

В-третьих, вышли на прямой контакт с самопровозглашенным ливийским правительством на востоке, которое до этого даже не признавали, а делали ставку на западное во главе с Абдель-Хамидом Дбейбой.

В-четвёртых, начали торги с Саудией и ОАЭ, чтобы они увеличили добычу нефти в рамках ОПЕК. Байден даже готов нарушить свой принципиальный отказ разговаривать с Мухаммедом бин Сальманом ради этого.

2. Перехватить у РФ перетоки зерновых поставок и усилить свои позиции в мировой продовольственной политике. Сейчас из-за войны дефицит ощущают многие страны Ближнего Востока и Африки. Штаты - одни из лидеров рынка вместе с Канадой, Австралией, Францией и другими.

3. Обложить Россию средне- и долгосрочными санкциями, усугубив технологический разрыв с остальным миром, создавая почву либо под компромисс в будущем, либо под смену элит на более приемлемых для Вашингтона.

4. Укрепить позиции проамериканских сил в Европе на волне солидаризации с Украиной и необходимости сдерживать российскую военную угрозу. Не только в традиционно проамериканских Польше или странах Балтии, но и в Западной Европе, например уговаривая Финляндию и Швецию вступить в НАТО, а Германию увеличить расходы на Альянс.

5. По возможности, подвести под логику антироссийских санкций Китай, создавая реальность, в которой есть лишь две стороны происходящей на наших глазах истории - правильная и неправильная, "за нас или против нас", моральная и аморальная, третьего пути не дано. Ключевое для США - убедить европейцев в том, что КНР - тоже зло, которое помогает России. Это по сути продолжение попыток Байдена в 2021 году сколотить новую глобальную западную коалицию против Китая на базе союза США, Европы и азиатских партнеров.

Для Украины все пункты, связанные с ослаблением РФ, тактически нам выгодны, поскольку позволяют увеличивать риски и затраты противника на войну с нами, вынуждая Москву в конце концов смягчать свои требования на переговорах.

Однако долгосрочно не вся политика США идет нам в плюс.

В частности, по итогам 2 недель видно, что Штаты корректируют свою санкционную политику исходя из своих пожеланий, а не реальных военных/гуманитарных потребностей Украины.

Они очень осторожно выверяют каждый шаг, включая вопрос передачи нам техники и вооружений. Предположительно, они намерены изматывать Россию столько, сколько потребуется для достижения всех выше указанных пунктов. Настроения в Киеве для них не являются самыми главными при принятии решений. Чем глубже Россия будет втягиваться в войну на территории Украины, чем больше будет истощаться, тем для них лучше и проще.

Для нас это тоже хорошо, но чем дольше длится война, тем больший урон наносится инфраструктуре, тем больше гибнет людей, тем сложнее становится гуманитарная ситуация, тем больше истощаются и наши ресурсы, которые тоже не бездонные.

Читайте такжеШесть требований Киева к России, или Как Украине не превратиться в российскую колониюНу и не забываем о промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года. Байдену очень нужно показать хороший результат, иначе они теряют обе палаты парламента. А это обнуляет все его амбициозные проекты во внутренней политике, на которые он просил триллионы долларов.

Цинично говоря, украинская история хорошо ложится в электоральную логику демократов почти по всем пунктам, включая тему глобальной борьбы демократий против автократий.

В нашем случае, необходимо обращаться напрямую к американским избирателям и населению, дабы корректировать внешнюю политику США в свою пользу через общественное мнение, дабы они не затягивали эту войну ручным управлением санкций ради того, чтобы поднять деньги за счет экспансии на нескольких рынках, а также предоставили ту помощь, в которой мы сейчас реально нуждаемся.

Популярность президента Украины на Западе сейчас позволяет это делать. Вопрос лишь в настройке каналов коммуникации на английском и других языках. А Россия в любом случае будет в проигрыше.