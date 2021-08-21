30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую

Украинскому народу не везет – его все время обманывают / УНИАН

Ответить на вопрос о том, сумела ли Украина воспользоваться полученной 30 лет назад независимостью, достаточно легко, если просто взглянуть на объективные данные и цифры.

Основной показатель экономического развития государства – это объем валового внутреннего продукта. Украина, пожалуй, является единственной из постсоветских стран, которая не только не увеличила объем ВВП за годы независимости, но даже уменьшила его. На сегодня он составляет примерно две трети от того показателя ВВП, который был в 1991 году. Россия и почти все остальные постсоветские страны превзошли тот уровень, который был на момент распада Советского Союза, а Украина – на 1/3 его уменьшила. Это говорит о том, что проводимая в нашей стране политика была неэффективна.

Другой яркий показатель – численность населения. На момент обретения независимости в Украине проживало 52 миллиона человек, какова его численность сейчас, никто точно не знает: по официальным данным, сегодня в Украине проживает порядка 42 миллионов, а реально – меньше 40 миллионов человек. Потерю, как минимум 12 миллионов человек, нельзя объяснить экономическими успехами. Это говорит о достаточно глубокой деградации страны и о том, что значительная часть граждан либо вынуждена была покинуть страну, либо вымирает.

Начался демографический кризис, и, по последним опубликованным данным, на 100 умерших в Украине рождается 39 детей в год. Это говорит о том, что Украина стала страной с вымирающим населением. В этих условиях говорить о процветании украинской нации очень сложно.

Еще один важный показатель – выработка и потребление электроэнергии – за годы независимости уменьшился в два раза. Соответственно, резко упали объемы промышленного производства.

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Возникает вопрос – почему так произошло, да и был ли вообще потенциал у Украины? А он у нее был, причем достаточно большой на момент обретения независимости. Украина была одной из наиболее развитых республик бывшего СССР. Все эксперты оценивали этот потенциал и перспективы развития Украины не менее высоко, чем, например, Российской Федерации. Тем не менее, случилось то, что случилось.

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Однако эта ситуация исправима. Мы можем вспомнить, какими были разрушения Украины во Второй мировой войне. Но тогда же сумели все отстроить и восстановить Украину, и она успешно развивалась. У нее было множество достижений, и одним из них, с точки зрения украинского руководства, является самолет "Мрия", который теперь показывают на всех праздниках и будут снова показывать на торжествах по случаю 30-летия независимости Украины. "Мрия" – самый большой грузовой самолет в мире, который построили в Киеве в 1988 году в кооперации с сотнями других предприятий авиационной промышленности из других союзных республик, когда Украина находилась в составе Советского Союза. Позже таких самолетов больше не строили. К слову, после Майдана 2014-го года Украина не построила ни одного самолета. Очевидно, что революции и внутренняя нестабильность – это то, что разрушает украинское государство.

А не смогли мы развить и преумножить тот потенциал, который был на момент получения независимости, из-за того, что Украине просто не повезло – она оказалась на острие геополитической борьбы между Западом и Россией.

Украинский народ, с одной стороны, очень талантливый, но с другой – очень уж легковерный. Ему не везет – его постоянно обманывают. Украинский народ обманывают собственные политики, кандидаты в президенты и даже президенты. Его регулярно обманывают те страны, которые претендуют на то, чтобы опекать Украину – сейчас это страны Запада. Украине регулярно навязываются неравноправные соглашения вроде Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Эта легковерность, податливость внешним манипуляциям общественным сознанием и внешнему управлению, а также слепое следование украинских политиков рекомендациям извне, которые наносят Украине большой ущерб – это важные факторы, влияющие на ситуацию в стране.

Главная же проблема состоит в том, что в Украине до сих пор не сформировалось гражданское общество, Украина не стала правовым государством, до сих пор не сформировалась политическая элита, способная отстаивать национальные интересы своей страны.

Если ситуация не изменится, а предпосылок к этому не видно, то деградация и распад экономики продолжатся. Приведет ли это к распаду самой страны? Думаю, что нет. Украина как источник сырья и рабочих рук для западных стран, то есть в стагнирующем состоянии, может существовать еще достаточно долго и отметит еще много юбилеев своей независимости.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда