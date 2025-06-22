Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

22 июня 1941 года - особая дата: как Сталин спасал Гитлера

Александр Невзоров
22 июня 2025, 21:34
115
Ещё за два дня до подписания пакта Молотова–Риббентропа, 21 августа 1939 года, в Москве было подписано советско-германское соглашение о кредитах и взаимных закупках.
Сталин
Иосиф Сталин / фото: УНИАН

22 июня 1941 года — особая дата. В этот день советские железные дороги поставили грузоперевозочный рекорд, направив в Германию грандиозную партию зерна, марганцевой руды, кобальта, цинка, тканей и кожи. Советские составы деловито трюхали в Рейх мимо вторгающихся в СССР немецких войск.

Уже к маю 1941 года СССР сделал всё, чтобы германское вторжение прошло максимально быстро и победоносно. Гитлер уже начал Вторую мировую войну и молотился на всех фронтах. Но ему трагически не хватало оружия. Главным снабженцем Рейха стал Союз Советских Социалистических Республик.

Сталин соображал плохо и потом ныл, что его "надули, обманули и ввели в заблуждение", но ещё в мае 1941 года он откровенно "молился" на Гитлера, восторгался "германским порядком", эффективностью Гестапо, СС и Вермахта.

видео дня

Ещё за два дня до подписания пакта Молотова–Риббентропа, 21 августа 1939 года, в Москве было подписано советско-германское соглашение о кредитах и взаимных закупках. В последующие два года были заключены хозяйственные соглашения, соглашение о железнодорожных перевозках и ещё ряд документов, на которых основывалось экономическое сотрудничество СССР и Третьего Рейха.

Советский Союз начал поставлять Германии важнейшие ресурсы, без которых немецкая промышленность просто остановилась бы: нефть, олово, молибден, вольфрам, кобальт, медь и никель. Причём Третий Рейх не сумел бы приобрести эти материалы в нужных количествах в других странах.

В феврале 1940 года две страны подписали новый договор, по условиям которого СССР обязался поставить в Германию:— 1 млн тонн фуражного зерна и бобовых,— 900 тыс. тонн нефти,— 100 тыс. тонн хлопка,— 500 тыс. тонн фосфатов,— 100 тыс. тонн хромовых руд,— 500 тыс. тонн железной руды,— 300 тыс. тонн чугуна,— 2,4 тыс. кг платины,— 11 тыс. тонн меди,— 3 тыс. тонн никеля,— 950 тонн цинка,— 500 тонн молибдена,— 500 тонн вольфрама,— 40 тонн кобальта.

Все эти материалы позволили Третьему Рейху фактически обойти английскую блокаду и нанести поражения союзникам на первом этапе войны.

В тот период Германия была главным торговым партнёром Советского Союза — на её долю приходилось более 57% всего внешнеторгового оборота СССР.

По официальным данным, СССР дал Гитлеру:— 1 млн 463 тыс. тонн зерна,— 101 тыс. тонн хлопка,— более 1 млн тонн леса,— 11 тыс. тонн льна,— 865 тыс. тонн нефти,— 140 тыс. тонн марганцевой руды,— 26 тыс. тонн хромовой руды,— 14 тыс. тонн меди,— 3 тыс. тонн никеля,— 2,7 тыс. кг платины,— 184 тыс. тонн фосфата,— 15 тыс. тонн асбеста.

Источник

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сталин Адольф Гитлер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

22:02Украина
ВСУ контратакуют и отбрасывают врага при возможности - Силы обороны юга

ВСУ контратакуют и отбрасывают врага при возможности - Силы обороны юга

22:00Фронт
Удар по полигону ВСУ: в Сухопутных войсках раскрыли новые детали

Удар по полигону ВСУ: в Сухопутных войсках раскрыли новые детали

19:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Гороскоп на завтра 23 июня: Весам - благословенный день, Рыбам - отдых

Гороскоп на завтра 23 июня: Весам - благословенный день, Рыбам - отдых

Последние новости

22:35

Ваша морковь и свекла не растут: этот простой ингредиент укрепит ваши овощи

22:02

В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

22:00

ВСУ контратакуют и отбрасывают врага при возможности - Силы обороны юга

21:51

Чего больше всего боится белокрылка: как быстро уничтожить вредителя

21:34

22 июня 1941 года - особая дата: как Сталин спасал Гитлерамнение

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
21:18

"Не надо впадать в агрессию": Билык высказалась про языковой скандал с Сердючкой

21:16

После Ирана должна быть РФ: Украина сделала емкое заявление по поводу ударов США по Ирану

21:15

Нанесет ли Трамп новый удар по Ирану: в США четко ответили

20:31

Цена взлетит еще на 20%: важный для каждого украинца продукт резко подорожает

Реклама
20:25

"Было все синее": Оля Цибульская призналась, почему больше не спит с мужем

20:10

Против больного СМА Гусакова полиция открыла 2 дела: в чем его подозревают

20:05

Что означает слово "Украина" - правда, которую годами скрывала российская пропагандаВидео

19:53

Удар по полигону ВСУ: в Сухопутных войсках раскрыли новые детали

19:28

Что носить летом, когда прохладно - стильные решения для переменчивой погоды

19:24

Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

19:00

Его голос знает вся страна: что осталось за кадром жизни Назария ЯремчукаВидео

18:38

"Самый дорогой человек": в семье экс-командующего Воздушных сил случилось горе

18:30

Застрелили и сбросили в море: в Атеш рассказали о бойне россиян на Кинбурнской косе

18:20

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афераВидео

18:02

Та самая закуска к шашлыку, пальчики оближешь: простейший рецепт за 5 минут

Реклама
18:01

Стоит ли ждать крутого пике: банкир сказал, что будет с долларом до конца июня

17:39

"Утерла нос бывшему": Slavia раскрыла детали рождения первенца

17:35

"Повышенная опасность для Украины на эти 2 дня": раскрыт сценарий Кремля и новая цель обстрела

17:25

Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали

17:19

Россия готовит новые военные операции в Европе - ГУР обнаружило доказательства

16:53

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где будет бушевать непогода

16:08

Мог не смыкать глаз по 5 суток подряд: почему Сталин боялся спать

15:58

Назарий Гусаков, которого подозревают в мошенничестве, выехал из Украины - Зеленский

15:51

Какую пенсию платят после 35 лет стажа со средней зарплатой: цифра впечатляет

15:08

ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: удалось освободить территории

14:49

Украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги: кому придет компенсация

14:41

"Нужно было защищать": нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м

14:30

Секрет идеальных огурцов: как избежать горечи и деформации

14:17

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

13:57

"Черные столбы дыма и огня": ГУР сожгли эшелон РФ на ЗапорожьеВидео

13:47

Цены взлетят вверх: эксперт предупредил о подорожании сезонных фруктов

13:37

"Сбивать ракетами - бессмысленно": назван реальный способ противодействия атакам "Шахедов"

13:14

Цифры стали неожиданностью: как отличаются пенсии в Украине и странах Европы

13:10

Почему жук называется божья коровка - магия, значение и роли в природе и культуре

12:49

Елена Мозговая призналась, кто был ее лучшим мужчиной

Реклама
12:46

Водителям в Украине грозит большой штраф: что нужно немедленно проверить

12:42

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

12:40

Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления

12:13

Откуда пошло название города Сумы: легенды, история и современность

12:04

Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер

11:33

Украинцев ждут изменения: главком резко прокомментировал работу ТЦК

11:22

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

11:12

Сорвали планы: Сырский признался, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине

10:37

Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонНастя КаменскихАлла ПугачеваВиталий КозловскийПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять