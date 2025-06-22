22 июня 1941 года - особая дата: как Сталин спасал Гитлера

Ещё за два дня до подписания пакта Молотова–Риббентропа, 21 августа 1939 года, в Москве было подписано советско-германское соглашение о кредитах и взаимных закупках.

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Иосиф Сталин / фото: УНИАН

22 июня 1941 года — особая дата. В этот день советские железные дороги поставили грузоперевозочный рекорд, направив в Германию грандиозную партию зерна, марганцевой руды, кобальта, цинка, тканей и кожи. Советские составы деловито трюхали в Рейх мимо вторгающихся в СССР немецких войск.

Уже к маю 1941 года СССР сделал всё, чтобы германское вторжение прошло максимально быстро и победоносно. Гитлер уже начал Вторую мировую войну и молотился на всех фронтах. Но ему трагически не хватало оружия. Главным снабженцем Рейха стал Союз Советских Социалистических Республик.

Сталин соображал плохо и потом ныл, что его "надули, обманули и ввели в заблуждение", но ещё в мае 1941 года он откровенно "молился" на Гитлера, восторгался "германским порядком", эффективностью Гестапо, СС и Вермахта.

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Ещё за два дня до подписания пакта Молотова–Риббентропа, 21 августа 1939 года, в Москве было подписано советско-германское соглашение о кредитах и взаимных закупках. В последующие два года были заключены хозяйственные соглашения, соглашение о железнодорожных перевозках и ещё ряд документов, на которых основывалось экономическое сотрудничество СССР и Третьего Рейха.

Советский Союз начал поставлять Германии важнейшие ресурсы, без которых немецкая промышленность просто остановилась бы: нефть, олово, молибден, вольфрам, кобальт, медь и никель. Причём Третий Рейх не сумел бы приобрести эти материалы в нужных количествах в других странах.

В феврале 1940 года две страны подписали новый договор, по условиям которого СССР обязался поставить в Германию:— 1 млн тонн фуражного зерна и бобовых,— 900 тыс. тонн нефти,— 100 тыс. тонн хлопка,— 500 тыс. тонн фосфатов,— 100 тыс. тонн хромовых руд,— 500 тыс. тонн железной руды,— 300 тыс. тонн чугуна,— 2,4 тыс. кг платины,— 11 тыс. тонн меди,— 3 тыс. тонн никеля,— 950 тонн цинка,— 500 тонн молибдена,— 500 тонн вольфрама,— 40 тонн кобальта.

Все эти материалы позволили Третьему Рейху фактически обойти английскую блокаду и нанести поражения союзникам на первом этапе войны.

В тот период Германия была главным торговым партнёром Советского Союза — на её долю приходилось более 57% всего внешнеторгового оборота СССР.

По официальным данным, СССР дал Гитлеру:— 1 млн 463 тыс. тонн зерна,— 101 тыс. тонн хлопка,— более 1 млн тонн леса,— 11 тыс. тонн льна,— 865 тыс. тонн нефти,— 140 тыс. тонн марганцевой руды,— 26 тыс. тонн хромовой руды,— 14 тыс. тонн меди,— 3 тыс. тонн никеля,— 2,7 тыс. кг платины,— 184 тыс. тонн фосфата,— 15 тыс. тонн асбеста.

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Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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