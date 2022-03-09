200 рублей за доллар – не предел: как в России хоронят рубль

Уже на днях стартовая цена "зеленого" в белокаменной будет 200 рублей / yeghiazaryan.info

В полпервого ночи 9 марта Центробанк РФ похоронил российский рубль как региональную конвертируемую валюту. Отныне банкам в РФ запрещено продавать населению наличную валюту, а снимать валюту с валютных вкладов можно только в объеме до 10 тысяч долларов США, причем если валюта вклада не доллары, банки обязали выдавать только доллары.

О чем говорят принятые решения?

Во-первых, курс рубля на FOREX улетел за 155 рублей за доллар, а на наличном рынке Москвы на выходных купить можно было уже по 170-200 рублей. Понятно, что в ответ на такие действия появится черный рынок, и примерно к четвергу стартовая цена "зеленого" в белокаменной будет 200 рублей. Рынок раздвоится на черный наличный и белый безналичный. Безналичный будет регулироваться вручную, разрешениями и запретами на импорт и экспорт, а черный рынок будет реагировать только на сброс в систему наличной валюты и санкции.

Во-вторых, как я ранее и предполагал, у Центробанка РФ было не все в порядке с валютными резервами. Очевидно, в ЗВР было очень мало наличных, которые, в свою очередь, были представлены наличными долларами США и очень небольшим объемом евро. Скорее всего, доля ЗВР, замороженных в США, ЕС и Швейцарии, оказалась больше, чем рассчитывали эксперты.

На фоне грядущих ограничений ЦБ РФ на продажу золота из резервов, вырисовалась крайне неприятная для РФ правда о том, что крупным ресурсным компаниям просто объявить дефолт по евробондам не удастся, поскольку тогда их имущество за рубежом окажется под риском ареста и изъятия.

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Первое доказательство уже появилось – свои еврооблигации на 1,3 млрд долларов 7 марта погасил Газпром. Погашенный выпуск был размещен в 2007 году с купоном 6,51% годовых, организаторами сделки выступили Morgan Stanley и Credit Suisse. А это означает, что в большинстве случаев долги перед нерезидентами придется отдавать "живой валютой", и не за счет замороженных ЗВР Центробанка, а за счет живых поступлений от экспорта газа.

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В-третьих, на практике это означает, что в платежном балансе РФ рисуется дыра, когда приток по товарному экспорту нивелируется минусом от необходимости гасить старые долги. Дефолт – не выход, т.к. сразу же станет вопрос о том, чьи трубы на дне Балтики и в ЕС, и чей там газ, нефть и т.д. До конца лета только одному Газпрому нужно еще погасить облигаций на 1 млрд долларов и 0,5 млрд швейцарских франков.

Эта ситуация – беда и для самих госкорпораций, поскольку если только гасить облигации и не восполнять пассивы, то упадет объем оборотных средств таких компаний. Идея гасить обязательства рублями на специальный счет по курсу, нарисованному Центробанком, очень хитрая, но она не всем подойдет, вот Газпрому не подошла, т.е. она может лишь смягчить удар по госкорпорациям и крупному бизнесу, но не более того.

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Если заморозка ЗВР ЦБ РФ оценивалась примерно в два годовых ВВП Украины, то уменьшение оборотных средств корпоративного сегмента экономики выльется уже в 2-3 годовых ВВП Украины. Похоже, что кремлевским бухгалтерам пора взять калькулятор и подсчитать не только прямые затраты на творимые в Украине безобразия (примерно 20 млрд в день), а еще учесть замороженные ЗВР, плюс утрату части оборотного капитала хотя бы госкорпорациями и другие невосполнимые экономические потери (например, от удешевления акций госкомпаний, дисконтов на продажу золота из ЗВР, скидок на нефть марки URALS).

Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков