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100 дней Трампа, которые ошарашили мир

Александр Кочетков
29 апреля 2025, 19:10
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Трамп смог сформировать реально уникальную команду.
Трамп
Трамп и его 100 дней / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/DonaldTrump

Да, должен признать: Д. Трамп - действительно самый успешный, самый мощный и самый эффективный президент всех времен и народов. Это если оценивать его достижения в разрушении мирового безопасностного, экономического и политического порядка.

Куда там жалкому кремлевскому фюреру! Тот десять лет пнеться, с чемодана не встает, и почти ничего, даже Украину не разрушил. А Трамп за 100 дней нанес действительно ощутимые удары и по НАТО, и по ЕС, и по ВТО да и много еще по кому. Ну, конечно, в первую очередь, по международному авторитету США. При этом и про штатовские государственные институты не забыл - тоже получили на орехи.

Белый Дом Трампа ведет себя как геополитический барыга и рэкетир. Все о деньгах, никаких моральных ограничений, никаких гуманистических принципов - это от барыги. А то, что со слабыми Трамп всего пытается достичь силой, а с теми, кого он опасается, исключительно уважение и понимание - это от рэкетира.

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Трамп сумел сформировать реально уникальную команду. Это набор льстивых дилетантов, которые выглядят даже более неадекватными, чем первые кадровые назначения президента В. Зеленского, а это, поверьте, крайне сложно. Но Трамп смог - переговорщик-застройщик, который базирует свое видение войны в Украине исключительно на утверждениях агрессора, и министр обороны, который не способен овладеть мессенджером Сигнал, тому подтверждение.

Как следствие, большинство спорных, но потенциально интересных новаций Белого Дома падают в пропасть между бешеным самоуважением Трампа и реальными результатами его усилий. Здесь как в одесской школе танцев, только не про шаги, а про проценты: 90% туда, потом 80% обратно, а на оставшиеся 10% будем гулять.

При том, трамповские Штаты - это реалия, от которой невозможно отвернуться и забыть, как от человека, который делает что-то недопустимое в публичном месте. Нет, в битлджюсовском мире Трампа нам еще жить довольно долго. Поэтому особо не переживаем, поддерживаем ВСУ и помним, что государство и страна - разные вещи. Касается и Украины, и США, и всех остальных на карте. Кроме недоимперии.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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