Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

10 дней сентября, изменивших картину войны: Копытько о главных вызовах для Украины

Алексей Копытько
12 сентября 2026, 08:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт подводит итоги первых десяти дней сентября - от террора против Харькова до серии ударов украинских Сил обороны по глубоким тылам России.
Путин
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Потери российской армии впервые превысили 1,5 миллиона убитыми и ранеными - это самый кровавый показатель для одной войны в истории российской армии со времен Второй мировой. Эксперт Алексей Копытько подводит итоги первых десяти дней сентября: террор против Харькова и демографический удар по будущим первоклассникам, противоречивая ситуация на фронте и серия украинских ударов по Сочи, Новороссийску, Махачкале, Рязани и даже Новому Уренгою. Публикуем его наблюдения.

10 дней сентября пролетели за мгновенье.

1. В публичном пространстве из-за наложения одного негативна на другой возникает эффект снежного кома. Сложнее воспринимать целостную картину, со всеми проблемами и достижениями.

видео дня

Главный фокус начала месяца – российский террор Киева. Атаки на Харьков и область, Сумы, Одессу, Запорожье, Днепр, Херсон и другие регионы закономерно отходят на второй план, хотя не прекращаются.

В частности, за 9 дней только в Харьковской области россияне убили 10 гражданских и более 70 человек ранили. Бьют по всему, с каким-то особым остервенением – по электричкам и поездам.

Следствие: город живёт, продолжает оставаться опорой для армии, но меняется структура населения. В частности, становится меньше детей.

Номинально в первый класс зачислены 5К детей в государственные школы и 600 в частные. Физически в городе находится ещё меньше первоклашек. По сравнению с 2021/22 г. число первоклассников физически уменьшилось втрое (в среднем по Украине уменьшилось на 40%)! Это – один из вызовов.

Целая сумма факторов с разных сторон подсказывает: будущую Украину надо восстанавливать "от школы", что сразу проявит - какую планку мы себе ставим, обозначит приоритеты, критерии и тактику.

2. На фронте ситуация остаётся крайне непростой, но маркер периода – взаимоисключающие новости. Мало того, что опровергают враньё российского вождя – в российском же сегменте идут противоречивые сообщения о том, кто куда наступает/отступает.

Есть тактические успехи российской армии. Но есть и заметные тактические неудачи. Россияне нарастили штурмовые действия, пытаются до конца октября (пока есть листва) максимально прорваться к городам, чтобы на зиму войти в городские бои.

Пока этот нажим выливается в основном лишь в рост потерь.

На днях россияне преодолели психологический рубеж – 1,5 миллиона убитых и раненых. Это число можно воспринимать как ориентировочное, но уже пару лет потери по большей части верифицированы с видео.

Косвенные доказательства также говорят – даже с учётом повторного возврата раненых, даже с учётом загнанных в росармию жителей оккупированных территорий Украины, собственно российские потери давно перевалили за миллион.

Проект "Медиазона" и российская служба ВВС на основе дел о наследстве на конец 2025 года оценили потери России только убитыми (!) в 352 тыс. человек. Это неполные данные. За 8 месяцев 2026 г. верифицированные потери россиян убитыми – порядка 120 тыс.

Т.е., минимальное число – полмиллиона убитыми и сотни тысяч калек.

Чтобы что?

3. Вчера и сегодня вопрос "чтобы что" Силы обороны Украины риторически задали:

• в Сочи - вечером и ночью была дискотека;

• в Новороссийске – поражены и корабли на ВМБ, и объекты в порту;

• в Махачкале - порт;

• в Рязани – отбросили ремонты важнейшего для Москвы и центрального региона НПЗ;

• и вишенка – в Новом Уренгое (!) добрые дроны проверили оборону предприятий "Газпрома".

С портами и НПЗ всё ясно. Пикантность по газу в том, что экспорт в Европу таки да, ограничен. Но газ питает львиную долю энергогенерации (под 80%) и теплоэнергетики (порядка 75%) в европейской части России. Это основное топливо, уголь занимает около 15%, мазут – пару процентов.

Добрые дроны, пролетев более 3 тыс. км, посетили как минимум одно из предприятий "Газпрома" (Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту – ЗПКТ), находящееся в самом начале технологической цепочки подготовки газа, который затем греет батареи, кипятит чайники в домах и – что важно – генерирует электричество.

Это наглядный пример, что Украина тоже готовится к российской зиме.

4. Отдельного разбора заслуживает лёгкий шок россиян, занимающихся прикладной экономикой, после Восточного экономического форума, где Путин и его экономические миньоны несли откровенную ахинею. Добавить реализма пытался глава "Сбербанка" Герман Греф, но был непонят.

Сейчас правительство РФ усилием воли верстает бюджет, который вряд ли покажут до "выборов". Ибо там ожидаются ужасы.

Так что при всех тяготах заставляем себя поднимать голову и смотреть по сторонам.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Горит база авиаполка РФ: мощная атака дронов накрыла Таганрог - детали

Горит база авиаполка РФ: мощная атака дронов накрыла Таганрог - детали

09:10Война
Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

08:31Война
РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшие

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшие

07:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

"Я это оттягивал": популярный юморист сбросил 65 килограмм

"Я это оттягивал": популярный юморист сбросил 65 килограмм

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

Последние новости

09:10

Горит база авиаполка РФ: мощная атака дронов накрыла Таганрог - детали

08:53

Гороскоп на завтра, 13 сентября: Стрельцам — отдых, Водолеям — важное решение

08:31

Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

08:10

10 дней сентября, изменивших картину войны: Копытько о главных вызовах для Украинымнение

07:31

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшиеФото

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
05:55

Дочь Киркорова поставила путинисту жесткий ультиматум: "Она восстала"

05:31

Совсем не с молоком: с чем необычным в СССР ели хлопья

05:00

Деньги притянутся словно магнитом: трем знакам зодиака вот-вот повезет

04:39

Три подкормки — и пекинская капуста растет как на дрожжах: огородник раскрыл секретВидео

Реклама
04:13

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

03:28

Как надеть большую наволочку на меньшую подушку: крутой способ за 30 секунд

03:03

Когда собирать яблоки на зимнее хранение: основные ошибки хозяев

02:20

На дне океана нашли гигантскую аномалию: что поразило ученых

01:09

Путин выдал новые угрозы из-за Украины и пригрозил войной Европе

00:00

АЗС прекращают работу: в Укрнафте сделали важное заявление на фоне ударов РФ

11 сентября, пятница
23:14

Названы четыре месяца рождения, которые наделяют людей сильным магнетизмом

23:06

Цены на продукты в Украине растут: стало известно, что дорожает в первую очередь

22:17

Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

22:07

Секрет пакетика из обувной коробки: как силикагель спасает вещи от сыростиВидео

Реклама
22:03

Почему именно в сентябре рождается больше всего детей: объяснение учёных

21:46

Зачем хозяйки смешивают соду с апельсиновым соком: результат поражает

21:34

Впервые в истории: Ярослава Магучих добилась уникального достижения на мировом уровне

21:26

"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

21:23

"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

21:14

Пленных расстреляли из автоматов: россияне казнили бойцов НГУ на востоке

20:56

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Львам — внимание, Близнецам — выбор

20:34

Почему рекомендуют смешивать кофейную гущу с корицей: польза для дома

20:29

Путин дал Трампу обещание насчет переговоров: что изменится и чего ждать Украине

20:17

Трагедия на съемках с украинкой: появился трейлер фильма о БолдуинеВидео

19:56

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смывеВидео

19:43

Как избавиться от крыс без яда: домашний спрей, который легко сделать самостоятельноВидео

19:20

Народный депутат получил 9 лет тюрьмы и конфискацию имущества - детали

19:00

Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России

18:59

Как быстро скрыть царапины на экране телефона: простой лайфхак

18:52

"Путина это бесит": Клочок раскрыл главный рычаг давления на Кремль

18:42

Зачем люди ставят бутылки с водой на крышу: гениальная лампа Мозера

18:38

Хлеб сохранится гораздо дольше без плесени: как увеличить срок годностиВидео

18:28

Помидоры сразу покраснеют: что сделать в сентябре, чтобы спасти урожайВидео

18:26

Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года: история "Master of Puppets"Видео

Реклама
18:20

Сентябрь изменит всё: 5 знаков зодиака, которым предстоит сделать важный выбор

17:50

Цены осенью пойдут вверх: какие продукты подорожают больше всего

17:48

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

17:42

Младше на 12 лет: Камалия появилась вместе с вероятным фаворитом

17:40

Гороскоп на сегодня, 12 сентября: Весам — радость, Скорпионам — прибыль

17:27

Сколько дров нужно на зиму для отопления дома: специалисты назвали примерные объемы

17:22

В России цинично пригрозили новым ударом "Орешником" по Украине — что известно

17:14

Почему 12 сентября нельзя заниматься уборкой в доме: какой церковный праздник

17:05

Как собрать модный осенний гардероб с нуля: стилистка назвала базовые вещиВидео

17:03

Как сушить зонтик после дождя: популярна ошибка, из-за которой повреждается ткань

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять