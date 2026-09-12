10 дней сентября, изменивших картину войны: Копытько о главных вызовах для Украины

Эксперт подводит итоги первых десяти дней сентября - от террора против Харькова до серии ударов украинских Сил обороны по глубоким тылам России.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Потери российской армии впервые превысили 1,5 миллиона убитыми и ранеными - это самый кровавый показатель для одной войны в истории российской армии со времен Второй мировой. Эксперт Алексей Копытько подводит итоги первых десяти дней сентября: террор против Харькова и демографический удар по будущим первоклассникам, противоречивая ситуация на фронте и серия украинских ударов по Сочи, Новороссийску, Махачкале, Рязани и даже Новому Уренгою. Публикуем его наблюдения.

10 дней сентября пролетели за мгновенье. 1. В публичном пространстве из-за наложения одного негативна на другой возникает эффект снежного кома. Сложнее воспринимать целостную картину, со всеми проблемами и достижениями. видео дня

Главный фокус начала месяца – российский террор Киева. Атаки на Харьков и область, Сумы, Одессу, Запорожье, Днепр, Херсон и другие регионы закономерно отходят на второй план, хотя не прекращаются.

В частности, за 9 дней только в Харьковской области россияне убили 10 гражданских и более 70 человек ранили. Бьют по всему, с каким-то особым остервенением – по электричкам и поездам.

Следствие: город живёт, продолжает оставаться опорой для армии, но меняется структура населения. В частности, становится меньше детей.

Номинально в первый класс зачислены 5К детей в государственные школы и 600 в частные. Физически в городе находится ещё меньше первоклашек. По сравнению с 2021/22 г. число первоклассников физически уменьшилось втрое (в среднем по Украине уменьшилось на 40%)! Это – один из вызовов.

Целая сумма факторов с разных сторон подсказывает: будущую Украину надо восстанавливать "от школы", что сразу проявит - какую планку мы себе ставим, обозначит приоритеты, критерии и тактику.

2. На фронте ситуация остаётся крайне непростой, но маркер периода – взаимоисключающие новости. Мало того, что опровергают враньё российского вождя – в российском же сегменте идут противоречивые сообщения о том, кто куда наступает/отступает.

Есть тактические успехи российской армии. Но есть и заметные тактические неудачи. Россияне нарастили штурмовые действия, пытаются до конца октября (пока есть листва) максимально прорваться к городам, чтобы на зиму войти в городские бои.

Пока этот нажим выливается в основном лишь в рост потерь.

На днях россияне преодолели психологический рубеж – 1,5 миллиона убитых и раненых. Это число можно воспринимать как ориентировочное, но уже пару лет потери по большей части верифицированы с видео.

Косвенные доказательства также говорят – даже с учётом повторного возврата раненых, даже с учётом загнанных в росармию жителей оккупированных территорий Украины, собственно российские потери давно перевалили за миллион.

Проект "Медиазона" и российская служба ВВС на основе дел о наследстве на конец 2025 года оценили потери России только убитыми (!) в 352 тыс. человек. Это неполные данные. За 8 месяцев 2026 г. верифицированные потери россиян убитыми – порядка 120 тыс.

Т.е., минимальное число – полмиллиона убитыми и сотни тысяч калек.

Чтобы что?

3. Вчера и сегодня вопрос "чтобы что" Силы обороны Украины риторически задали:

• в Сочи - вечером и ночью была дискотека;

• в Новороссийске – поражены и корабли на ВМБ, и объекты в порту;

• в Махачкале - порт;

• в Рязани – отбросили ремонты важнейшего для Москвы и центрального региона НПЗ;

• и вишенка – в Новом Уренгое (!) добрые дроны проверили оборону предприятий "Газпрома".

С портами и НПЗ всё ясно. Пикантность по газу в том, что экспорт в Европу таки да, ограничен. Но газ питает львиную долю энергогенерации (под 80%) и теплоэнергетики (порядка 75%) в европейской части России. Это основное топливо, уголь занимает около 15%, мазут – пару процентов.

Добрые дроны, пролетев более 3 тыс. км, посетили как минимум одно из предприятий "Газпрома" (Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту – ЗПКТ), находящееся в самом начале технологической цепочки подготовки газа, который затем греет батареи, кипятит чайники в домах и – что важно – генерирует электричество.

Это наглядный пример, что Украина тоже готовится к российской зиме.

4. Отдельного разбора заслуживает лёгкий шок россиян, занимающихся прикладной экономикой, после Восточного экономического форума, где Путин и его экономические миньоны несли откровенную ахинею. Добавить реализма пытался глава "Сбербанка" Герман Греф, но был непонят.

Сейчас правительство РФ усилием воли верстает бюджет, который вряд ли покажут до "выборов". Ибо там ожидаются ужасы.

Так что при всех тяготах заставляем себя поднимать голову и смотреть по сторонам.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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