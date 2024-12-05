1 000 гривен и немного элементарной математики

Если этот 1 млрд долларов пересчитать если бы каждый доброволец идущий в состав ВСУ получал 10 тыс долларов разовой выплаты

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1000 від Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН

По состоянию на 2022 год в Украине было 41,1 млн граждан.

То есть, для обеспечения такого населения 1 000 гривен это бюджетные траты в размере 41,1 млрд гривен. В переводе по курсу это примерно 1 миллиард долларов.

А теперь самое интересное.

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Если этот 1 млрд долларов пересчитать если бы каждый доброволец идущий в состав ВСУ получал 10 тыс долларов разовой выплаты, то это обеспечение более 100 тысяч потенциальных добровольцев.

И вот тут, возникает вопрос. Что сейчас для страны важнее?

Заткнуть глотку алчных до тысячи гривен потребителей, или гарантировать высокие показатели притоки мобилизуемых за счёт финансовой мотивации?

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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