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1 000 гривен и немного элементарной математики

Александр Коваленко
5 декабря 2024, 08:10
191
Если этот 1 млрд долларов пересчитать если бы каждый доброволец идущий в состав ВСУ получал 10 тыс долларов разовой выплаты
Укрпочта, деньги
1000 від Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН

По состоянию на 2022 год в Украине было 41,1 млн граждан.

То есть, для обеспечения такого населения 1 000 гривен это бюджетные траты в размере 41,1 млрд гривен. В переводе по курсу это примерно 1 миллиард долларов.

А теперь самое интересное.

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Если этот 1 млрд долларов пересчитать если бы каждый доброволец идущий в состав ВСУ получал 10 тыс долларов разовой выплаты, то это обеспечение более 100 тысяч потенциальных добровольцев.

И вот тут, возникает вопрос. Что сейчас для страны важнее?

Заткнуть глотку алчных до тысячи гривен потребителей, или гарантировать высокие показатели притоки мобилизуемых за счёт финансовой мотивации?

Маркетинг высшей категории.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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