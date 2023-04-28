Зеленский наконец переговорил с Си: что прячется за дипломатическим бла-бла-бла

Пресса неистовствует: Владимир Зеленский и Си Дзиньпин пообщались по телефону. И что?

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Итоги переговоров китайского и укранского лидеров / Офис президента , wikipedia.org

Они не могли не пообщаться после того, как Китай обнародовал свой подход к миру в Украине. Потому что если контактировать только с одной стороной войны, агрессором, а с жертвой нападения — нет, то такого миротворца просто пошлют за известным кораблем. Председатель Си как лидер супердержавы себе такого позволить не может.

После визита товарища Си в Москву я прогнозировал, что его разговор с Зеленским состоится не сразу после разговора с Путиным а после того, как Си Дзиньпин попытается прощупать настроения европейских лидеров. Такой подопытной мышью оказался Эмануэль Макрон. И после его визита в Пекин все сложилось.

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Содержание беседы на 52 минуты, из которых половина времени ушло на перевод, неизвестно никому, кроме участников и присутствующих. Но догадаться о содержании несложно.

Если отбросить дипломатическое бла-бла-бла относительно того, как Украина уважает попытки Китая содействовать миру, то остается согласие президента Зеленского на потенциальные переговоры с недоимперией. Получение такого согласия подтверждается тем, что Китай формирует специальную группу для контактов между Украиной и Россией для поиска возможностей для таких переговоров, а также срочное назначение посла Украины в Китае.

Хочу заметить, что" измены " здесь нет. Потому что любые переговоры с агрессором могут состояться лишь после военной кампании летом и осенью. На основании достигнутых сторонами результатов. И даже если товарищ Си хотел бы на слезную просьбу Путина инициировать переговоры безотлагательно, то у него просто нет рычагов отменить украинское наступление, которой давно запланировано.

Напомню, что Владимир Зеленский публично отрицал возможность собственных переговоров лично с Путиным. А от переговоров не с Путиным никто не отказывался. При этом полное освобождение всех оккупированных территорий как условие начала любых переговоров, что неоднократно озвучивал офис нашего президента, реальной сегодня не выглядит. И это как раз и подтверждает факт телефонного разговора руководителей Украины и Китая.

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