Заводы Рейнметалл в Украине: сколько снарядов будут производить?

Что такое 300 тыс в год? Это меньше 1000 в день. В то время как реальная потребность составляет не менее 10 тыс в день.

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В Украине построят заводы Рейнметалл / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Мне как человеку, который думает цифрами, часто довольно трудно общаться с людьми, которые думают событиями. Потому что для них важно само событие, а для меня важно количество, соотношение, динамика цифр, связанных с этим событием.

Ну например. В новостях сказали, что Рейнметал должен построить в Украине четыре завода и для большинства людей этого достаточно. То мне более важно сколько эти заводы будут производить продукции, в каком соотношении, какую долю потребностей они смогут покрывать.

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Когда я слышу как директор Рейнметалла озвучивает, что они планируют зарабатывать в Украине 2-3 млрд долл, то у меня уже на уровне автоматизма происходят пересчеты на цифры производства.

И я знаю, что если завод планирует заработать 1 млрд на снарядах, то при рыночной цене в 3-4 тыс долл за снаряд, завод произведет 250-300 тыс в год.

Что такое 300 тыс в год? Это меньше 1000 в день. В то время как реальная потребность составляет не менее 10 тыс в день.

И да, это надо в голове держать кучу разных цифр, которые по крупинкам собираются из разных официальных источников информации. И владение которыми позволяет немного лучше понимать ситуацию, чем те кто анализирует ситуацию по событиям.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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