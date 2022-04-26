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Застой России: как Китай и США готовы закопать топор войны

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

26 апреля 2022, 06:27

Украина, ослабляя в тяжелых боях Россию, делает свою работу не только для Европы и США, но и для Китая, которые заинтересованы в ее покорности.

Китай Россия
Китаю, как и США, выгодно ослабление России / Reuters

В ходе яростной, кровопролитной войны Украины с агрессивной Россией внутри Украины вызревает новый политический, самоценный субъект - освобожденный, смелый, свободный и решительный Украинец, который уже знает, что он хочет.

По мере роста силы и уверенности этого Украинца растет субъектность самой Украины. Соответственно, по мере увеличения субъектности освобожденной Украины, а значит и увеличении международной роли и внутриэкономических успехов страны будет, объективно, падать геополитическая субъектность и духовно-идеологическая мощь путинской России. Это будет не развал России, а ее классический упадок, застой, загнивание, которое так хорошо знакомо и привычно российской истории. И нам придется жить и развиваться рядом с этим.

Таким образом, объективно, Украина, ослабляя в тяжелых боях Россию, делает свою работу или миссию, не только для Европы и США, но и для Китая, который, как и США, крайне заинтересован в превращении огромной России из агрессивного субъекта мировой политики в покорного, спокойного объекта коллективного международного "освоения" природных ресурсов вялой России и пассивного российского населения.

Путин за 20 лет уже превратил россиян в пассивное, запуганное население, которое примет над собой любое Начальство. Ему осталось только проиграть битву с Украиной и мировым сообществом, и усталая и дезориентированная Россия примет любые международные правила и нужную государственную форму.

Ослабевшая и удобная Россия - это единственное основание для консенсуса США и Китая. Во всем остальном Китай и США будут яростно конкурировать весь 21 век. Но без факта признанной победы Украины над Россией этот консенсус невозможен.

Конечно, великие государства заинтересованы в том, чтобы Украина потратила все свои силы на борьбу с Россией и согласилась на любую роль, на любое место в мировом сообществе. Но все зависит от обстоятельств борьбы великих государств и счастья уверенной в себе украинской политической элиты или Лидера нации. Так всегда было в истории и не только с нами.

Читайте такжеОбескровливание России, или Почему именно Украина выиграет войнуПоэтому, после войны, нам крайне нужны два важных фактора в истории Украины - наличие реальной, ответственной, подготовленной элиты или лидерства и удачной геополитической ситуации на момент определения политического будущего Украины в мире.

viber
новости России война в Украине новости США Виктор Небоженко новости Китая
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