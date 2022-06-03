Запоздалое признание: почему Меркель резко заговорила о преступлениях Путина

Ангела Меркель спустя три месяца войны в Украине впервые публично осудила действия РФ / УНИАН

Меркель вынырнула из небытия через три месяца фашистского разгула её ближайшего старого друга Вальдемара Питерского. Вынырнула Анжела в публичное пространство не с пустой головой и ртом, а гневно и жёстко осуждая агрессию бункерного сидельца. Даже геноцид в Буче не вызвал моментальной реакции фрау штази комсомолки Меркель. А здесь вдруг разразилась воем собаки баскервилей. Но не на болотах, а под тёплым солнцем итальянского Турина, где фрау проживает на вилле после выхода на заслуженный отдых.

Конечно лучше позже, чем никогда. Но прошло слишком мало времени, чтобы международное сообщество забыло... Как заботливо экс-канцлер Меркель в течении 16 лет нянчила, лелеяла и выращивала громадный гнойный нарыв карбункула фашизма на теле планеты Земля. Нарыв Путина, путинизма и рашизма. Как мудрая женщина и умный опытный политик Меркель не могла не видеть процессов, которые происходят в России, не замечать трансформации друга Вальдемара. Его превращения на глазах в её знаменитого соотечественника Гитлера. Ведь немцам такие люди и процессы знакомы и очевидны больше, чем другим нациям.

Саммит НАТО в 2008 году в Бухаресте очень хорошо запомнился Украине. Тогда именно благодаря Меркель и Саркози - франко-германскому картелю - Украина не получила от НАТО ПДЧ. В угоду пасынку Меркель Путину. Если бы Украина стала членом НАТО, то сегодня на Европейском континенте не было бы войны... По поводу которой сегодня так сокрушается Меркель.

В 2022 году немецкое общество вдруг ясно осознало: Меркель всю свою каденцию занималась тем, что конвертировала энергетическую и экономическую безопасность Германии и стран Евросоюза - в дешёвый российский газ. Надо сказать, что фрау штази основательно воткнула шею Германии в кремлёвскую энергетическую петлю друга Вальдемара, и едва не успела выбить из-под ног собственной страны табуретку.

За несколько недель до окончания своей каденции канцлер Меркель буквально выдавила из президента Байдена согласие на завершение проекта Северный поток-2. Хотя ей со всех утюгов кричали годами в ухо: СП-2 - это проект политического шантажа и в нём нет никакого экономического смысла. Нет наивных, которые не знали, что разбирающаяся в экономике Меркель не понимала этого. Но тем не менее лоббировала СП-2.

Ну и где сегодня СП-2? Фрау штази, сами всё расскажете, или дождёмся криминальных дел, книг и статей, журналистских расследований о глубокой коррумпированности вас, немецкого и европейского политикума!? Судя по преданности Кремлю, фрау штази Меркель гэбня завербовала ещё в комсомольскую юность в Дедеронии.

Сегодня Украина понимает какой развод проводили восемь лет Меркель, Олланд и Макрон в Нормандском формате. Всё бы ничего, но с 2014 года на Донбассе убивают украинцев. В колыбели Нормандского формата и Минска II, Меркель, Макрон и Путин заботливо формализовали оккупацию и аннексию украинских земель - украинского Донбасса. Тем самым показав фашисту Путину терпимость Европы к международным преступлениям такого рода. И абсолютное отсутствие международной уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Читайте такжеПозор Германии и Франции: почему Берлин и Париж жалки и перепуганы из-за войны в УкраинеДа, да ... За всем этим стоит фрау штази Меркель. Две недели тому (после Бучи, Мариуполя и т.д.) Меркель ещё заявляла "я ни о чём не жалею". Действительно, отойти безнаказанно от таких дел с непосильной ношей "лавэ" в лапах... О чём же Меркель жалеть? Всё, о чём ей сладко мечталось в давней комсомольской юности, свершилось.

Что же случилось за столь короткое время, фрау Анжела? Что сегодня заставило Вас обрушиться с зубодробительной критикой на своего друга, фашиста Вальдемара!? Правда, за это время немецкое общество (и не только оно) стало проявлять повышенный интерес к деятельности экс-канцлера Меркель и ряда немецких политиков, сверх приличия сросшихся с путинским Кремлём. Даже пропащие экс-канцлер Шрёдер и гэбняный агент Варник вынуждены были срочно бежать из Газпрома, отказываясь от десятков миллионов евро.

Просто продвинутое в политике немецкое общество начало задавать и озвучивать неприятные вопросы вроде "почему Германия так зависит от России в энергетике?"; "почему правительство Германии не выполняет свои международные обязательства по вооружению Украины?"; "как так вышло, что война в Европе и опасный агрессор распоясался на Континенте, а в Германии от Бундесвера осталось одно название и в державе, по сути, нет современной армии, в отличие от других членов НАТО?". Вопросы у немцев для политики горячие, как печёная картошка. При этом общество знает, что Меркель руководила Германией последние 16 лет. А до неё - публичный эталон коррупции, канцлер Шрёдер, прописавшийся у Путина под рабочим столом.

Симулировать слабоумие у Меркель не выйдет. Все знают о её мудрости и высоком интеллекте. Придётся Анжеле как-то иначе объяснять немцам и Евросоюзу своё нездоровое влечение к другу Вальдемару, и щедрые дары ему энергетического сектора национальной безопасности Германии.

Читайте такжеГрязная игра Германии и Франции относительно Украины: как немцы и французы стали обслугой ПутинаВот и пришлось фрау штази Меркель - под грузом неприятного бэкграунда отношений с кремлёвским бункерным сидельцем - крушить публично друга Вальдемара, спустив на него всех злых собак своего праведного гнева. Спустив их на президента бункера, который её публично подставил и выставил косвенной соучастницей военных преступлений. Шестнадцать лет Германия - при канцлере Меркель - щедро финансировала становление и милитаризацию фашистского путинского режима. А сегодня фрау Меркель вдруг "глубоко обеспокоилась войной на Европейском континенте и её последствиями для человечества". Впрочем, глубокая обеспокоенность для таких лицемеров, как Меркель, обычное состояние.

Поздно. Поздно, фрау, посыпать голову пеплом от сгоревшей репутации, и пить Боржоми, когда почки отвалились!

Кстати, хороший назидательный пример заката путинфирштейнеров для Макрона, Шольца и не только. От террориста и военного преступника Путина, господа, вам лучше шарахаться скорее и подальше, как от чумного барака!

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт