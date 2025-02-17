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Запад ждет смерти Путина, но что, если он переживет Запад?

Тарас Сидоржевский
17 февраля 2025, 06:04
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Запад ждет, пока Путин уйдет, но решит ли это проблему? Россия была агрессивной задолго до него – и останется такой после.
мюнхенская конференция
Мюнхенская конференция / скриншот

"Ему уже семьдесят два. Это не то, чтобы слишком много, но и молодым его уже не назовешь - возраст уже приличный. Какая там в России средняя продолжительность жизни мужчин? Шестьдесят шесть вроде бы. Сколько же он проживет, скотина? Ну, допустим, при самых плохих, просто катастрофических раскладах, до восьмидесяти пяти лет. Восемьдесят пять минус семьдесят два, итого тринадцать.

Итак, в сухом остатке тринадцать лет надо как-то продержаться, и он уйдет. Его не будет. Наверное, Россия всё-таки не развалится, и на его место придет кто-то другой, кто-то более миролюбивый. Не может же так не "повезти", что два маньяка подряд! Нет, будет точно кто-то поприличнее. И тринадцать лет - это же при самом пессимистическом сценарии! Может все наладится и раньше. Тринадцать - это если совсем не повезет… Главное, чтобы Украина эти тринадцать лет выдержала. Что поделать - не повезло Украине. Она платит за свои прошлые ошибки. Но главное, что до нас не доберутся. Даже если русские сожрут Украину, нужно время, чтобы её переварить, восстановиться, наштамповать новое оружие. В тринадцать лет они точно не уложатся. Всё будет нормально. А если всё заморозить, выиграть время для Украины, тогда точно опасность нам не грозит - он точно сдохнет к тому времени…"

видео дня

Многие наши западные друзья буквально так и думают. Выше - стандартная проработка страхов. Красной нитью в международной политике уже третий год остро ощущается тезис о том, что Путин не вечен, и главное сегодня - банально дождаться его смерти. Думаете, средний европеец не прокручивал ровно эти мысли в голове? Думаете, их президенты и премьеры не занимались этой занимательной арифметикой о средней продолжительности жизни? Будьте уверены - занимались! Они давно посчитали, когда Путин может умереть.

Конечно, так думают и многие украинцы, и даже русские. Но у многих европейцев, американцев ровно те же мысли - дождаться смерти Путина, а Украину "поддерживать столько, сколько потребуется". Помните эту волшебную фразу Байдена и его концепцию "управляемой эскалации"? Речь ровно об этом - ждать смерти Путина! Может показаться, что Запад собирался ослаблять Россию с помощью Украины, осуществляя тактику "тысячи порезов", чтобы в конце концов прикончить и расчленить. Но нет, сегодня нескрываемая цель - выиграть время, пока Путин умрет. Никто Россию разваливать не собирается. Даже наоборот - её нужно сохранить, чтобы в перспективе переманить в глобальном противостоянии с Китаем в двуполярном мире.

Все дискуссии строятся вокруг того, что путинизм - это временное и преодолимое явление. Его можно либо победить, как Гитлера когда-то, либо просто переждать. Кстати, смешно наблюдать, как смерти Путина ждут изгнанные из России оппозиционеры, рассуждая о "прекрасной России будущего, когда Путин умрет". Наивные! Это еще вопрос, кто кого переживет - вы Путина или Путин вас!

Глобально проблема российской агрессии уравнивается с личностью Путина. В западной политике эта проблема подается как что-то временное, и при самых плохих раскладах - речь о тех самых тринадцати-пятнадцати годах… Да, Путина часто сравнивают с Гитлером. Но, соглашаясь со сходствами, нужно учитывать одно принципиальное отличие: после Гитлера Германия кардинально изменила вектор своего развития - демократия Германию вылечила. Но какова вероятность, что Россия когда-то вылечится? Мы, украинцы, хорошо зная и чувствуя Россию на ментальном уровне, понимаем, что практически нулевая…

Слушая некоторые выступления на Мюнхенской конференции безопасности, я был поражен, сколько раз упоминался Путин как корень всех проблем. Но ведь он просто продолжил делать то, что начали до него! И его преемники с огромной долей вероятности продолжат делать ровно то же самое! Недавно мы опубликовали лонгрид "Кровавый миротворец" - о том, что Россия не только гордо подняла флаг СССР и продолжила начатые коммунистами конфликты, но и начала новые. Только за последние три десятилетия - это Грузия, Ичкерия и Украина. Это не говоря о Сирри и Африке. Ранее при СССР - это Молдова, Балканы, Финляндия, Афганистан, Польша на пару с Гитлером. А углубляясь в имперскую историю, перечислять можно очень долго. Россия сегодня за их же Гумилевым - на пике своей пассионарности.

Почему мир, принимая как аксиому, что русские - это самая агрессивная нация на планете сегодня, не понимает, что эту угрозу нужно побеждать, а не сдерживать? Ведь нет ровно ни одного признака, почему больной может пойти на поправку. Нет - все сегодня думают о длительности жизни Путина, а на практике - как оставить проблему своим детям.

Как же раздражает - нет, бесит, что Украине спустя три года героической войны сегодня приходится буквально выпрашивать, клянчить помощь у западного мира. Обидно, сколько доводов приходится озвучивать - что Россия обрастает союзниками, что Россия перевела экономику на военные рельсы, считать, сколько снарядов она производит в год в сравнении со всем НАТО вместе взятым. Дайте денег и оружия - вы же обеспечиваете свою собственную безопасность! Дайте гарантии, если хотите всё это прекратить! Но нет, в ответ - им что-то взамен, например, природные ресурсы, и пожертвуйте человеческими - мобилизуйте молодежь. Нам нужно тянуть время и желательно - не терять деньги, думают они.

Откуда эта благая уверенность, что в будущем главными вызовами для человечества станут климат и искусственный интеллект? Каждое столетие мир сотрясали войны, Европу в первую очередь. Да, в двадцатом веке появилось ядерное оружие как сдерживающий фактор, изменив правила игры. Но надолго ли хватит этого фактора? Стало ли человечество цивилизованней, мудрее с развитием технологий? А как насчет появления на доске новой фигуры - искусственного интеллекта? Какие гарантии, что все пойдет мирным конструктивным путем? Напротив - какова вероятность, что именно эти факторы могут многократно усилить деструктивный потенциал человеческих войн?

Дорогие европейцы и американцы, может подумаете о своих детях? Дорогой наш золотой миллиард. Может, подумаете о перспективе далее тринадцати-пятнадцати лет? Вспомните, сколько всего произошло за последние десятилетия. Неужто менее драматическими должны быть следующие? Это ваши дети, даже не внуки.

Расслабленному и изнеженному Западу пора осознать, что единственной силой, сдерживающей Россию и ее союзников от нападения на Европу, сдерживающей разрастание глобальной войны, остается Украина. И тыл фронта не в украинских городах - он в Берлине, Риме, Париже, Варшаве, Вашингтоне и других городах западнее Днепра.

Тарас Сидоржевский, специально для Главреда

Кто такой Тарас Сидоржевский?

Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист, колумнист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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