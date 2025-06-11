Среди причин есть и то, что Украина не ведет мобилизацию с 18 лет, - Зеленский.
Дай волю западным господам - и они готовы вести войну с Рашей пожизненно. Но, конечно, за счет украинцев на поле боя. Потому что Запад - европейцы и американцы - даже если и будут готовы к войне, никогда не будут готовы воевать!
Народы Европы и США живут очень комфортной жизнью по высоким стандартам. Эту жизнь они ценят превыше всего и не желают ее терять. Западные партнеры уверены, что для потерь на фронте войны с рашей больше подходят украинцы - те, кто никогда не жили "как люди" и кому, мол, нечего терять.
Украинцы скорее выживали в тех условиях, которые 34 года создает для нашего народа сверхкоррумпированное украинское правительство и так называемая элита (олигархи и политиканы). Поэтому Запад уверен: жизнь украинцев ничего не стоит.
За время независимости украинская коррумпированная "элита" всех сословий сделала все возможное:
- Чтобы обесценить жизнь народа;
- Чтобы эта кровавая война состоялась;
- Чтобы поставить под большой вопрос само существование Украины на геополитической карте.
P.S. Эта западная сволочь во главе с желтым Доном даже санкции стесняется ввести. Не говоря уже о финансировании, производстве и закупке вооружения для ВСУ в достаточных объемах и современной нужной номенклатуры. Жестокие лицемерные твари - во фраках и бабочках.
Кто такой Юрий Радухин
Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.
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