Заморозка войны и выборы: почему для Украины важен опыт Абхазии

Следя (или, точнее уже вспоминая) события в Грузии, мы упускаем "политический кризис" в Абхазии.

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Напомню, что этот регион стал своеобразным заповедником для апробации механизмов политического влияния и игры в демократию. Не имея собственных на 100% лояльных политических групп, Кремль ставил на конкуренцию между ними и постепенное создание "своих" политических движений.

Регион идеальный для экспериментов - небольшой, в военном и экономическом плане полностью зависим от России. Можно было экспериментировать и играть в народные протесты и электоральные революцции. Не удивительно, что в Абхазии были уже как минимум четыре масштабных политических кризиса (три из них сопровождались массовыми протестами) после которых президент уходил со своего поста. Да, Россия училась "играть в майдан" - все три свержения президента через протесты прошли после 2014 года. Ну и, наконец, ещё один аспект - в Абхазии действительно есть свобода слова. Со своей спецификой, но есть.

Такие особенности национальной политики требовали управляющей руки. Эту функцию долгое время исполнял Владислав Сурков. В 2019 после после попадания в опалу "сдалл дела" Виктору Козаку.

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Но Козак, курирующий электоральные процессы в Грузии и Молдове, не показал надлежащего результата. И в это же время в Абхазии снова полыхнуло. Формальная причина - инвестиционный договор с РФ, которым открывались возможности для, фактически, скупки всей недвижимости региона крупным российским бизнесом. Абхазский парламент вначале раз за разом срывал сроки "ратификации", а потом "встал на дыбы" и оппозиционные депутаты призвали народ на улицы.

Демократия? С одной стороны да, с другой не совсем. Ратификация инвестиционного договора ломала старую и выгодную одной персоне схему. Суть в том, что в текущем состоянии отношений беспрепятственно заниматьмя отчуждением земли, строительством могли структуры, связанные с МО и Шойгу лично. А интерес к региону проявляли в окружении Чемезова и Ковальчуки. Параллельно Кириенко всё больше и больше замыкал на себе вопросы продвижения российского влияния и российской "мягкой силы".

Дальше всё просто. Шойгу теряет. Козак как куратор региона оказался недостаточно неэффективен в Грузии и Молдове. Идеальный момент для большого кризиса с маленькой "республике". Одним словом, президент республики Абхазия Аслан Бжания уходит в отставку. Не сразу, но после начала протестов РФ вдруг остановила выплаты зарплаты абхазским бюджетникам. Формально могла - была строчка в планах поддержки - абхазия должна была начать зарабатывать сама. И был скандал с ультиматумом который поставили Бжания летом 2024 - или ратификация и деньги или "денег нет, но вы держитесь".

Одним словом, протесты, отставки, множество кандидатов на пост президента. И новый куратор региона - Владислав Сурков увидел возможность показать свою эффективность. Точнее, он не куратор а менеджер. Куратором становится (и уже не скрывает этого) Сергей Кириенко.

Который, выдержав театральную паузу, показал кто победит на президентских выборах. Один из кандидатов в президенты (по совместительству и.о. президента) едет в Москву и договаривается о продолжении выплат запрлат бюджетникам Россией. То что не могли другие этот "сделал за один день" - выплаты пошли со вчерашнего обеда. Параллельно с этим Кириенко отказал во встрече последовательно всем пяти оппозиционным кандидатам в президенты.

Выборы пройдут 15 февраля. Уже скоро. Но важно что будет после. И тут важным знаком становится поднятие вопроса о развитии отношений с Грузией. И ответ "ни о каких отношениях речи быть не может пока Грузия не подпишет документ обязывающий отказаться от применения силы в отношении Абхазии". Раскачка темы и фактически ультиматум Тбилиси происходят на фоне протестов в Грузии. А теперь моделируем ситуацию - таки происходят переговоры Гунбы с Кавелашвили. При посредничестве РФ. И создаётся некая "дорожная карта" будущей реинтеграции (либо нормализации отношений). Подобный сценарий был невозможен в предыдущие годы, но сейчас его вероятность резко возросла. Грузинская мечта получает электоральные балы (реальную поддержку и благодарность населения) как партия продвинувшаяся в деле реинтеграции.

Россия получает увеличение влияния на Грузию. А так же прекрасный кейс "урегулирования конфликтов" который будет демонстрировать на внешней арене.

И тут мы подходим к главному. В Украине война и переговоры в 2025 году могут начаться и даже завершиться подписанием некоего документа. После чего выборы (подробно логику описывал (со схемами) в прогнозе на 2025 год - ссылка в первом комментарии). И тут кейс Абхазии крайне важен поскольку:

а) Вполне вероятным является подписание некоей дорожной карты. Она может касаться лишь гуманитарных вопросов, может захватывать вопросы экономики или даже иметь политическую составляющую. Для Москвы важен "процесс" (тут уместно вспомнить минские договорённости). И мы имеем фамилии куратора и менеджера. Оба не в первый раз работают "по Украине"

б) Мы имеем парламентские выборы в Молдове, которые в Москве будут воспринимать как тренировку перед попыткой влиять на выборы в Украине. И мы имеем любителя ярких электоральных кампаний и создания неявных механизмов влияния вернувшегося из "политической ссылки" (Суркова). А рядом человек, который монополизировал влияние на российский интернет и подобрал под своё крыло остатки медиа-империи Пригожина.

Хотя бы исходя из этих двух пунктов кейс Абхазии стоит изучать. Можно увидеть как работают механизмы уже сегодня запускаемые по Украине.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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