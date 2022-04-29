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Закон о ленд-лизе: что он значит для Украины

Юрий Бутусов

журналист

29 апреля 2022, 11:29

Война в Украине не будет затягиваться на долгие годы. Когда НАТО начнёт увеличивать поставки современного оружия, российские войска на Донбассе будут снесены.

США передали Украине летальное оружие
Украина получила возможность для неограниченных поставок оружия от НАТО / Посольство США в Украине

США вступают в войну на стороне Украины. В США принят закон о Ленд-лизе - а после его вступления в силу это значит, что Украина бесплатно получит неограниченные ресурсы вооружения и обеспечения США, чтобы в максимально короткое время разгромить российскую армию и победить в войне.

После вступления в силу закона о ленд-лизе предполагается снятие всех ограничений на поставки вооружений в Украину. Это означает поставки современных американских танков, зенитно-ракетных комплексов, истребителей, радаров, оперативно-тактических ракетных комплексов, артиллерии, противокорабельных ракетных комплексов, в общем, всей линейки, которые обеспечат полное превосходство Украины над Россией в обычных вооружениях.

Война в Украине не будет затягиваться на долгие годы. Когда НАТО начнёт увеличивать поставки современного оружия, российские войска на Донбассе будут снесены высокоточным огнём 155 мм гаубиц, российскую авиацию выбьют с неба новейшие ЗРК, командные пункты и склады боеприпасов уничтожат огнём РСЗО и ударные дроны.

Принятие Лена-Лиза США и поставки НАТО с военной точки зрения означает, что Украина не остановится, никаких компромиссов не будет. Полное освобождение Донбасса и Крыма будет обеспечено массированными ударами новейших боевых средств НАТО, которым российская армия ничего не может противопоставить.

Теперь самое важное понимать, что это решение США и НАТО досталось нам тяжелой ценой, и что прямо сейчас наша пехота своей кровью удерживает каждую пядь Донбасса, что гибнут защитники Мариуполя.

Читайте такжеРоссия проглотила все наживки, что ей разбросал ЗападИ что победу в войне творят люди, и что сроки нашей победы, и сроки поставки вооружений на фронт надо максимально ускорять.

Но теперь у нас есть все инструменты для нашей победы, и когда и как мы ее добудем зависит уже от нашей организованности и наших умений применить могучий арсенал западной демократии.

viber
война в Украине ленд-лиз Юрий Бутусов
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