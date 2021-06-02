Зачистка флангов: чем Медведчуку и Порошенко грозят "пленки" Медведчука

Журналисты опубликовали новую порцию "пленок" Медведчука / УНИАН

К сожалению, никакого патриотизма, борьбы за независимость или против агрессора - в публикации всех трех эпизодов с "пленками" Медведчука не видно. Дело в том, что Офис президента пытается определенным образом расчистить политическую площадку под возможные досрочные президентские выборы от потенциальных соперников.

Они все еще не исключают сценария, по которому осенью, при наличии хорошего рейтинга, они смогут пойти на досрочные выборы и якобы подтвердить доверие общества к Зеленскому. И тогда те два года, где он только только учился быть президентом, фактически обнулятся. Чтобы это произошло, надо зачистить фланги справа и слева - то есть убрать Медведчука, а вместе с ним – и Порошенко, чтобы в конце-концов остался только Бойко, у которого Зеленский триумфально выиграет.

Опубликованные записи, бесспорно, ударят по Порошенко, из-за чего примерно 5% своего рейтинга он потеряет. Но 13-15% у него все равно останутся (что весьма существенно в его текущей ситуации). Порошенко не настолько угрожает Зеленскому – скорее, он лично ему неприятен. Именно поэтому он хочет от него избавиться. Тем более, что Зеленский сейчас ушел на правый фланг с патриотической риторикой и ему надо убрать с него Порошенко – чтобы там не было большего патриота, чем Зеленский, ведь именно Порошенко сейчас выглядит большим патриотом.

То есть идет борьба не за рейтинги, а за эксклюзивность в патриотизме.

Но есть одно "но" - у Порошенко настолько устойчивое электоральное ядро, что с ним ничего не сделать. Даже если он сам признает, что брал деньги у Путина и из этих денег удерживал ботофермы, все равно люди будут его поддерживать, потому что уже возникла определенная секта.

Читайте такжеМедведчук как соавтор режима ПорошенкоИ Медведчук, и Порошенко, со своей стороны, и в дальнейшем все записанное на пленках будут отрицать и говорить, что это фейк, монтаж и происки врагов. Причем эта примитивная защита - "не помню", "не было" и "не знаю" - довольно действенна. Поэтому Порошенко будет говорить, что его не проинформировали [о записи], а Медведчук будет опираться на Козака, которого мы вряд ли увидим в стране в ближайшее время.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда