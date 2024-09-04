Зачем в Украине перетряхивают правительство

Ключевые решения в Украине принимаются на Банковой, потому Кабмин можно было списать и полностью – от этого мало что изменится.

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Кадровые перестановки в Кабинете министров Украины мало что изменят / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Фейсбук Стефанчук

От обновления министров украинского Кабмина ничего нового ждать не стоит, потому что речь не идёт о смене вектора движения или идеологии правительства, чего обычно ожидают при отставках. Для Банковой это удобный случай показать, что тех, кто не справляется, отправляют в отставку. Однако в Украине давно так повелось, что министры выступают в качестве промокашек.

На самом же деле, у нас дуализм власти и два правительства – на Банковой и на Грушевского. И вот "козлами отпущения" назначена половина Кабмина, который находится на Грушевского. Потому нынешние увольнения и назначения – это "перестановка кроватей в борделе", но не полноценная смена Кабмина, от которой следовало бы ожидать каких-то новаций и новых подходов. Это – реструктуризация.

Тем более, Камышин переместится в Офис президента, а Стефанишина – на другую должность, причём не с понижением. Это своего рода изменение балансов. Кабмин собирались менять ещё полгода тому назад, но не могли договориться. И тогда подразумевалась также отставка Шмыгаля, а на премьера прочили Свириденко. Но что-то не получилось, не договорились, поскольку есть целый ряд групп интересов.

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Так, мы видим, что непросто складываются отношения главы Офиса президента и главы фракции. Есть конфликт интересов с представителями грантовых организаций, а это, по сути, партнёры "зелёных" во власти. Начиная с Гончарука, бо́льшая часть состава Кабмина связана с теми или иными грантовыми, реформаторскими или антикоррупционными структурами. Поэтому и такая рокировка.

Ничего принципиально в политике от этого не изменится. У нас по-прежнему останется дуализм власти. Казалось бы, "слуги народа", обладая монобольшинством, имели все возможности, чтобы разрешить это извечное противоречие украинской политики, но этого сделано не было.

Если говорить на чистоту, то один Кабмин легко можно списать, поскольку ключевые решения принимаются на Банковой. А люди, которые сидят в креслах на Грушевского, по большому счёту являются номиналами.

Глава правительства Шмыгаль пока что останется. Однако поскольку намерение отправить его в отставку даже не скрывалось, дальше всё будет зависеть от хода событий и положения дел.

В ближайшие месяцы Шмыгаль ещё останется на своём посту, но это не даёт ему абсолютно никакого иммунитета. Видимо, всё-таки не сумели договориться, не нашли баланс.

Обратите внимание, как неровно идёт процесс: одних отправляют в отставку, других – нет, потому что не хватает голосов. Это говорит о том, что конфликт среди власти остался. Извечный закон украинской политики гласит, что оскудение "корыта" при сохранении желающих к нему прильнуть приведёт к ужесточению внутривидовой политической борьбы. Собственно, именно это и демонстрирует ротация в Кабмине.

Что касается уволенных министров, то, например, того же Малюську я бы отправил в отставку ещё три года тому назад, поскольку, если за два года руководитель не показал позитивных результатов своей работы, он их уже никогда и не покажет – это может подтвердить любой менеджер. А что произошло при Малюське? В Украине побеждено рейдерство? Нет, оно процветает. Изменились условия содержания в пенитенциарных заведениях? Нет, как был там треш, так и остался всюду, начиная от Лукьяновского СИЗО и заканчивая последней колонией. Или, может быть, Камышин что-то изменил в стратегических отраслях? Нет, промышленность у нас уже помножена на ноль, и счёт на табло.

В общем, одни министры больше занимались политикой, как Верещук, другие что-то пытались делать, но пока, к сожалению, неудовлетворительно.

Что касается Кулебы, то он красиво презентует. Однако красиво презентовать должен спикер, а глава дипломатии должен обеспечить продвижение интересов государства, которое он представляет. А при нём мы проиграли Глобальный Юг и страны Латинской Америки. Всё это – результат работы нашей дипломатии. То, что 12 пунктов мирного плана Китая поддержали 110 стран, а итоговый документ Саммита мира – немного меньше, является результатом работы дипломатии. Да и если просто поговорить с нашими соотечественниками, которые оказались за рубежом, то у них очень большие претензии к работе посольств и консульств. Это тоже вопросы к МИД.

Поэтому, как репрезентант Украины и спикер МИДа, Кулеба на своём месте, но как менеджер и человек, который должен управлять работой столь важного и ответственного министерства, – не совсем.

Так что это реструктуризация, а не отставка Кабмина. Отставка правительства – это когда приходит новая команда с другой позицией, другими идеями и другой идеологией. у нас же пошли другим путём.

Андрей Золотарёв, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

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