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Зачем Путин решил раздавать земли Крыма

Игар Тышкевич
2 октября 2024, 06:10
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Российская Федерация уже к концу 2014 года начала процесс замещения населения полуострова.
Путин, флаг Украины
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

В оккупированном Россией Крыму начался новый этап передела земли, призванный изменить демографическую ситуацию на полуострове. Речь идёт не только о количестве населения, но и его "качестве". Суть — предоставление земли участникам войны в Украине. Причём претендентом может быть житель любого российского региона. Параллельно идёт процесс "конфискации" недвижимости, принадлежащей гражданам Украины. Примечательно, что ещё летом 2024 года Аксёнов подчёркивал, что "крымские земли должны выделяться крымчанам". В августе всё резко изменилось и тому есть несколько причин. Попробую остановиться на части из них.

Предыстория или политика замещения населения.

Российская Федерация уже к концу 2014 года начала процесс замещения населения полуострова. Речь шла о запуске нескольких федеральных программ. Среди которых можно отметить:

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1. строительство служебного жилья военнослужащим, переводимым на полуостров

2. программа "военной ипотеки", кредиты по льготным ставкам, которые позволяли военнослужащим построить собственное жильё. Позже её распространили на вторичный рынок (в Крыму это произошло в 2017), а в 2019 изменили критерии участия, существенно расширив перечень категорий граждан, которые могут претендовать на кредитную линию.

3. Программа переселения военных пенсионеров (частично военная ипотека, но как правило, выплаты от Минобороны) в которую Крым включили уже в 2015-м

4. Программа переселения граждан из регионов крайнего севера. Это, в первую очередь, касалось пенсионеров. С 2014 по 2017 год, когда необходимо было "исправить" демографическую картину на пролуострове, данная госпрограмма работала весьма активно. С 2019 по 2022 практически остановилась (в Крыму)

5. Выплата "поъёмных" молодым специалистам, переезжающим в Крым. Речь шла, в первую очередь об учителях, медиках, управленцах.

Всё это вместе позволило уже по результатам 2016 продемонстрировать рост населения на полуострове по сравнению с началом 2014 года. То есть были не только компенсированы потери от миграции граждан Украины не пожелавших оставаться в оккупации, но и продемонстрирован рост. В реальности речь шла о старой имперской политике замещения населения. С одной стороны велась работа по "выдавливанию" нелояльных жителей, с другой завозились те, для кого новое место жизни становилось "подарком судьбы". Либо, в наших реалиях, "подарком Путина". К 2018 году можно было говорить о замещении, как минимум, 15-17% населения Крыма. Причём большая часть приехавших воспринимала переселение как резкое улучшения качества своей жизни. Учитывая, что значительная часть переехавших — военные пенсионеры, Кремлём были созданы предпосылки для чрезвычайно активного сопротивления возвращению полуострова Украине. А параллельно общая атмосфера "давления" на проукраинские настроения местных жителей.

Политика, впрочем, не нова — достаточно вспомнить "военные городки" и выделение там квартир "отставникам", которые СССР активно строил в Западной Украине, Западной Беларуси и странах Балтии.

Но любая программа замещения имеет свои ограничения. Чрезвычайно быстрый приезд "новых жителей" может вызвать сопротивление тех, кто жил на данной территории до прихода империи (даже если они его ждали). Поэтому подобная политика имеет волнообразный характер. После первой волны пауза. Потом, через несколько лет, вторая волна. В Крыму происходило то же самое. Пауза началась на рубеже 2020 года. Кремль и местные власти эффективно использовали тему пандемии. Фактически (за исключением управленцев) была взята пауза. Финансирование из Федерального бюджета ограничилось некоторыми категориями работников ФСБ, МВД, следкома и управленцами. Для Крымских "властей" такая ситуация воспринималась позитивно. С одной стороны, даже если речь шла о конфискованной недвижимости, её реализация осуществлялась "за живые деньги". С другой для местных жителей начала разыгрываться политическая пьеса о "защите Крыма и крымчан от наплыва чужаков".

Война, земля и демография

С 2023 года в Крыму начали говорить о выделении земли "участникам СВО". Что, с одной стороны, повторяло политику ряда других Субъектов Федерации, а с другой, учитывая стоимость земли, позволяло экономить на выплате "подъёмных". Речь идёт о деньгах, которые (особенно в 2024 году) местные бюджеты выплачивают гражданам, подписавшим контракт с МО РФ. В Крыму собственных денег было мало (помним "денег нет, но вы держитесь), а выплаты по 2 млн российских рублей на Кубани заставляли местных потенциальных "контрактников" задавать неудобные вопросы Аксёнову и его окружению. Выход был найден в предоставлении земельных участков, в том числе недалеко от моря. Так, например, в мае 2024 местные СМИ рапортовали о выделении земли под участки для более чем 600 участникам российско-украинской войны. Важная деталь: земля раздавалась в поселении Штормовое на западном берегу Крыма. При этом отдельно подчёркивалось, что претендовать на такую недвижимость могут лишь жители полуострова.

Но тут случилось — вмешались "законы демографии. Если ты 10 лет назад активно финансировал переселение пенсионеров, логично ожидать, что эта категория лиц рано или поздно начнёт умирать. То есть статистика начала фиксировать колоссальный рост смертности на полуострове. Где к "собственно крымским пенсионерам", убитым на войне добавились недавние переселенцы. Это наложилось на уменьшение числа заключаемых браков и рождаемости (что логично для полуострова затронутого войной). В результате Крымстат гордо отрапортовал, что за семь месяцев 2024 года численность населения в Крыму уменьшилась на 7,6 тыс. человек. При этом родилось лишь 8927 детей, а умерло 16500 человек. А, учитывая возрастную структуру (по данным Росстата на январь 2022 в Крыму было почти 0,5 млн людей старше трудоспособного возраста или 25,5% населения. Для сравнения, среднероссийский показатель 23%, а по Крыму и Севастополю идёт существенное искажение данных за счёт военнослужащих (особенно срочников). То есть реальная структура (постоянных жителей) ещё хуже.

Необходима новая коррекция структуры населения. То есть новая волна миграции.

И тут накладывается ещё один фактор — необходимость увеличения масштабов рекрутинга для участия в войне. При этом во многих регионах уже достигли "потолка" по выплатам "подъёмных". Так, например, в Ставропольском крае фиксировали отток механизаторов из сельского хозяйства. Шли танкистами. Понимая, что могут быть убитыми, но получая лишь "подъёмными" больше, чем они зарабатывали за несколько лет. Сравните — медианная заработная плата в ставрополе в начале 2024 составляла 23,6 тысяч рублей, подъемные наёмнику за контракт с МО РФ — 1 600 тысяч рублей (+100… 400 тысяч от властей своего поселения). То есть человек получал пятилетнюю зарплату за подписание контракта.

Выход — раздача "дорогой и желанной" крымской земли. Получить участок "на берегу моря" для жителя отдалённого российского региона является заманчивой перспективой.

Но ведь была же политика "защиты Крымчан" от Аксёнова. Была, да закончилась. Уже в августе 2024 года заместительница председателя "Совета Министров" Крыма Анна Анюхина заявила журналистам, что на участки в Крыму могут претендовать лица, подписавшие контракт с МО РФ, независимо от места их проживания. Соответствующие нормы "законов" на полуострове были оперативно изменены. Чуть позже Аксёнов подтвердил данную информацию. А уже в конце сентября о такой возможности было заявлено как о специфике политики "местных властей".

И тут стоит остановиться на интересном аспекте. Ещё в начале 2024 года земля в Крыму выделялась тем, кто уже прошёл "СВО". То есть повоевал определённое время. Сейчас крымские земли идут как часть "подъёмных", заменяя собой денежные выплаты. Естественно, не для всех, а для ценных специалистов, дефицит которых ощущает российская армия. Но в масштабах Крыма речь может идти о 20-30 тысячах человек в год. Что очень и очень много.

Таким образом, Кремль, с одной стороны экономит деньги, с другой, продолжает политику замещения населения в Крыму, стимулируя переселение туда наиболее враждебно настроенных по отношению к Украине лиц.

Учитывая, что количество крымских земель ограниченно, есть высокая вероятность начала подобной политики на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Кроме получения групп лояльного населения в данных регионах, Кремль создаёт дополнительные рычаги удержания контроля (либо дестабилизации ситуации) на случай необходимости оставить данные территории.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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