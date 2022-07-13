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Зачем Байден устроил турне по Ближнему Востоку

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

13 июля 2022, 13:52

Создание полноценного "ближневосточного НАТО", как некоторые в СМИ называют проект Вашингтона, невозможно в ближайшее время по нескольким причинам.

Джо Байден
Постепенный уход США с Ближнего Востока, начавшийся при позднем Обаме, остался в повестке Байдена / Reuters

Сегодня президент США Джозеф Байден начинает свое турне по Ближнему Востоку. Он приедет в Израиль и Палестину, а затем отправится в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом.

Одним из вопросов, который будет составлять основу повестки этого визита, станет формирование новой пост-американской архитектуры безопасности в регионе, в которой Вашингтон стремится сохранить лидерство.

Ключевая задача Белого Дома - создать / помочь построить региональную коалицию, в которую войдут дружественные страны, и которая будет защищать основные интересы США, а также сдерживать влияние конкурентов - Ирана, России, Китая, может быть Турции или кого-то другого, кого США будут считать противником.

Постепенный уход США с Ближнего Востока, начавшийся при позднем Обаме, остался в повестке Байдена. Но прежде, чем самоустраниться от региональных процессов для переориентации на стратегическое противостояние с Китаем, Штатам нужно, чтобы тот вакуум влияния, который они оставляют, заполнили партнеры и союзники, а не враги и соперники.

Читайте такжеКиев не пал, а Украину не удалось включить в состав РФ: у Байдена заявили о провале стратегии ПутинаПоэтому, много внимания уделяется тому, чтобы направить процесс кристаллизации нового регионального порядка в нужное русло, чтобы в его основе лежала связка Израиль + аравийские монархии + традиционные союзники США, такие как Египет, Иордания, Марокко, может быть Турция, если её удастся перетащить в прозападный лагерь в 2023 году.

И поэтому в преддверии визита в прессе так много писали о разного рода соглашениях между Израилем и аравийскими монархиями, а также по этой причине Байден продвигает идею Трампа, пытаясь расширить Авраамовые соглашения за счет Саудовской Аравии, которую президент США будет сближать с Тель-Авивом.

На мой взгляд, создание прям полноценного "ближневосточного НАТО", как некоторые в СМИ называют этот проект Вашингтона, невозможно в ближайшее время по нескольким причинам.

Первая - недоверие между арабами и Израилем. Одно дело, когда речь идет о естественной коммерческой выгоде от израильско-аравийского партнерства, которая лежала в основе Авраамовых соглашений, а другое дело - строить систему коллективной безопасности и работать сообща над региональными проблемами. Быстро такой опыт не появляется, особенно учитывая токсичность Израиля среди населения арабских стран.

Вторая - разный взгляд на Иран. Далеко не все страны считают Иран вселенским злом или военной угрозой №1. Объединить региональный альянс на базе противодействия лишь Ирану - это ситуативное партнерство в лучшем случае, которое будет актуально не для всех стран, точно для Израиля и, возможно, ОАЭ.

Третья - неурегулированные конфликты. Для стабильной долгосрочной системы необходимо найти хотя бы промежуточное временное решение основных конфликтов, в которых Израиль и арабские страны могут занимать разную позицию и стороны. Пока что, со стороны США не видно масштабных инициатив. Первым краш-тестом, я так думаю, станет война в Йемене, где администрация Байдена реально пытается найти формулу мира.

Джо Байден
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