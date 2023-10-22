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За цифрами на дашбордах Генштаба – наши потери тоже

Роман Доник
22 октября 2023, 06:35
Разница только в соотношении. Соотношение в нашу пользу. Очень в нашу пользу.
За цифрами на дашбордах Генштаба – наши потери тоже
За каждым дашбордом – наши потери/коллаж: Главред, фото: Отдельная президентская бригада, Командование Объединенных сил ВСУ

Мне нравятся цифры на дашбордах генерального штаба ВСУ. Но я в буквальном смысле знаю, что стоит за этими цифрами. Очень многие знают буквально что стоит за этими цифрами. Это не мишени и очки, выбитые на соревнованиях по пулевой стрельбе. Это все вооруженный до зубов враг, который шел убивать сначала военных, а потом оккупировать поселки и убивать гражданских. Пытать, насиловать, грабить, убивать.

За каждым дашбордом наши потери. Война проста, как дверь. Враг прет, чтобы уничтожить нас, мы уничтожаем его. У врага потери, у нас потери. Иначе не бывает. Это всегда все равно. Все цифры на дашбордах – это и наши потери. Разница только в соотношении. Соотношение в нашу пользу. Очень в нашу пользу.

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Все подразделения, которые сейчас уничтожают врага, будут нуждаться в замене. Все они будут нуждаться в восстановлении боеспособности. Все они будут получать пополнение. И снова будет циклический круг. На выходе из которого для каждого пехотинца будет стоять дашборд с потерями неприятеля. Соотношение потерь врага и наших закладывается в учебных центрах. В учебных подразделениях. Тысячи людей, которые к весне придут из ТЦК в армию. И от того, как именно их будут учить, будет зависеть их эффективность в бою, их выживаемость и потери врага. Всё просто. Всё последовательно. От простого к сложному.

Именно поэтому так болит боевая подготовка. Ибо в большей степени именно от нее зависит то гребанное соотношение, о котором никто из смотрящих на дашборды не хочет думать.

Кто такой Роман Доник?

Роман Доник (род. 2 сентября 1968 г., Харьков) — активист Революции достоинства и волонтер, который осуществляет обеспечение украинских военных в ходе войны на востоке Украины. Основатель и руководитель волонтерской группы Роман Доника.

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