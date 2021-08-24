Яркое шоу независимости

Владимир Зеленский во время парада / president.gov.ua

Посмотрел репортаж о праздновании Дня Независимости.

Ну, что касается шоу, то мы если не впереди планеты всей, то явно не отстающие. С экономикой бы так — то пол Европы давно бы просились к нам присоединиться.

Речь президента Зеленского была неплохой, у него большинство речей — правильные и яркие.

Театрализованное действо, символизирующее историю Украины — неоднозначное, но это оригинально, свежо и профессионально исполнено. А финал действа с девочкой и военным — эмоционально безупречен.

Читайте такжеУкраина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытьяНа военном параде наша власть всячески стремилась продемонстрировать, что с нами боевые возможности НАТО. Вкупе с проведением представительной Крымской платформы это очень правильно. Потому что наглядно и убедительно, российские пропагандисты оценят. Это не путинские мультики про вундервафли, которые опровергают законы физики.

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Организаторы парада старались по максимуму продемонстрировать именно то, что появилось за время независимости. Поэтому по Крещатику проехались даже передвижные бани и квадроциклы с пограничниками. Но при всем при этом какое отношение к военной мощи имеют полицейские на патрульных машинах и мотоциклах, я так и не понял.

И о президенте Зеленском. ВАЗ явно искренне сопереживает, искренне сочувствует, искренне гордится, смахивая искреннюю непрошеную слезу. Но как по мне это реакция и поведение фронтмена, а не главного сценариста и режиссера того, что происходит с Украиной. Сценарий пишется и реализуется другими людьми, слишком часто они находятся вне Украины.

Именно об этом надо думать в День Независимости. Если мы хотим, чтобы независимость Украины стала реальностью, а не чисто праздничным шоу.