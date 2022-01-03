Если Россия в 2022 году добьется запуска CП-2, Украина рискует стать новой Венесуэлой

2022 год для украинской энергетики может быть еще более турбулентным / Reuters

Украина, как и весь европейский континент, уже находится в состоянии энергетического кризиса. Он становится все заметнее с учетом цен, которые мы наблюдаем в платежках, и информацию об ценовые скачки на газовом рынке. Поэтому если самолет уже вошел в зону турбулентности, остается лишь один вариант - пройти через нее с минимальными потерями.

Соответственно, отопительный сезон 2021-2022 года Украина пройдет более-менее спокойно, несмотря на множество апокалиптических прогнозов. А вот следующий зимний период действительно станет серьезным испытанием.

Поскольку вряд ли ситуация на газовом рынке и глобально, и регионально вряд ли фундаментально улучшится, то мы столкнемся с проблемой создания запаса газа на следующую зиму. Потому что этот сезон мы во многом проходим благодаря неиспользованному полностью объему газа из предыдущего сезона, который остался в газохранилищах и который мы сейчас используем, закупив по импорту небольшие объемы газа из-за его высокой цены. В следующем году газ будет не менее дорогим, соответственно, понадобится как минимум вдвое больше денег для того, чтобы выйти на уровень наполнения газохранилищ на уровне более 18 миллиардов кубометров. Тем более, что после этой зимы газохранилища будут сработаны по максимуму, чего не было в прошлом сезоне. А кроме того, где взять деньги на газ, возникнет еще одна проблема - где брать такие объемы газа в случае, если на европейском рынке сохранится дефицит.

Также есть и проблема с углем, причем она есть не только в текущем сезоне, а была и в предыдущем. Надеюсь, что в 2022 году уроки двух предыдущих лет будут учтены и запас будет создан должным образом. Хотя и с этим тоже возможны проблемы, потому что если сохранится высокая цена на газ, то дорогим будет и уголь, ведь его будут жечь больше ввиду того, что это дешевле, чем отапливать газом.

Поэтому 2022 год не только в Украине, но и в Европе может ознаменоваться временным откатом к углю вследствие кризиса на газовом рынке, что будет противоречить громко объявленному Еврокомиссией "зеленому пакту".

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И из-за этого Украине тоже будет непросто, не говоря уже о том, как сложатся дела с рыночными преобразованиями. В этом сезоне были найдены возможности для компенсации, что противоречат рыночным подходам, то есть не повышать тарифы на газ для бытовых потребителей. Но это - лишь ситуативный выход из положения, потому что если газ будет дорожать, то государственная компания, которая будет продавать его себе в убыток, просто не выдержит этой нагрузки, и ей в конце концов придется возвращаться к рыночному ценообразованию. Поэтому если Нафтогаз будет покупать дорогой газ, то и продавать его придется дорого (но, понятно, что это вызовет большие социальные возмущения).

Чтобы этого избежать, нужно где-то брать деньги на адресную помощь (субсидии). Вариантов для этого два:

Внешние заимствования, но это будет означать рост долговой нагрузки; Налоговая нагрузка, которая также будет вызывать недовольство - это мы уже видим по тем законам, которые сейчас принимает Верховная Рада.

Поэтому 2022 год обещает быть турбулентным. Потому что определять цену будет не Нафтогаз. И если на Банковой уже пошли по линии популизма, то там и дальше будут двигаться в том же направлении. Поэтому не исключено, что Нафтогаз заставят подписать новый меморандум, однако тогда придется решать вопрос с его субсидированием из государственного бюджета на закупку газа, потому что иначе Нафтогаз обанкротится.

Особенно, в случае запуска Россией "Северного потока-2" и остановки транзита газа через Украину - тогда повышение тарифов будет неизбежным. Конечно, можно принимать популистские решения и законы, но эти антиэкономические решения не изменят природу экономики. Если попробовать их переломить - получим вариант Венесуэлы.

И если бы сейчас не прибегали бы к популизму, то в следующем году тарифный скачок был бы менее ощутимым, потому что будущее возможное повышение будет бить не только по кошельку украинцев, но и вытаскивать деньги из карманов налогоплательщиков.

Читайте такжеГаз по 17 и электричество по 2,5 гривны: что будет с тарифами в 2022 годуМожно сколько угодно тыкать пальцем в небо, убеждая, что газопровод не будет работать или наоборот - даты начала его работы здесь не важны. Хорошая новость для Украины в том, что СП-2 до сих пор находится в зоне неопределенности, и смена правительства в Германии привела к смещению акцентов. Но так или иначе, Россия продолжает прилагать усилия вместе со своими лоббистами в Европе для запуска газопровода в эксплуатацию в ближайшие месяцы, что может быть подано как "спасение" Европы от холода.

Поэтому надеясь на лучшее, Украине стоит готовиться к худшему. Россияне, бесспорно, могут пойти по пути прекращения транзита через Украину, но они могут платить за контрактный объем, что тоже будет соответствовать российской политике осушения газового рынка Европы, чтобы держать максимально высокие цены.

А в условиях доминирования Газпрома, расчет на то, что Европе некуда деться, ведь другие поставщики - Норвегия и Алжир - физически не смогут обеспечить потребностей. И для Украины ситуация будет еще более осложнена, однако не безнадежна. Потому что такая политика Газпрома уже породила определенную (хотя и недостаточную) реакцию со стороны ЕС, и если Газпром продолжит свои действия, то уже в следующем году он может столкнуться с проблемами вроде расследования его деятельности и многочисленных дочерних компаний на предмет соответствия законодательству.

Михаил Гончар президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда