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Если нам придется жить годами в "замороженном конфликте"

Елена Кудренко

Блогер

18 июля 2022, 19:27

Украине нужно укреплять прифронтовые города. За 10 лет это можно при желании сделать наилучшим образом.

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Война в Украине может перейти в "замороженный конфликт" / Фото УНИАН

Мне, конечно, не очень нравятся такие прогнозы, но всегда есть "но":

"Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы Путина оказались не очень эффективными. Он получил немного территорий по сравнению с тем, с чего начинал конфликт.

Я вижу, что это будет подобно концу Корейской войны - то есть перемирие, милитаризированная зона между двумя сторонами, враждебность, которая продолжается, своего рода замороженный конфликт. Этого стоит ждать в период от четырех до шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать гораздо больше этого...", - заявил бывший главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"Некоторые западные аналитики считают, что война в Украине имеет все шансы превратиться в замороженный конфликт, который продлится как минимум десять лет" (Слово и Дело).

Мы уже слышали разные прогнозы типа "три дня и Украина падет", "Харьков, сдавайся за 2 часа", нам уже боялись предоставлять оружие, потому что не знали, как мы себя поведем в этой войне, и способны ли украинцы быть эффективными воинами. Это уже было - и неэффективная ООН, и заигрывание с Путиным европейцев, и многие из "аналитиков" не верили, что такое возможно. Значит, это дело такое, опираться на все прогнозы...

Читайте такжеМы сделаем их без ненавистиНо и чуда может не быть, тоже понимаю. И если нам придется жить годами в "замороженном конфликте", то это время мудрые люди могли бы использовать с пользой.

- Еще больше усиливать нашу армию, и чтобы этот процесс был неотвратимым.

- Еще больше и тщательнее чистить нашу внутреннюю политическую кухню от российских кротов, а это требует понимания народа, прежде всего, своей ответственности за свой выбор на выборах, и кто кого ведет к власти, кто кого назначает, какие действия делает вся эта цепочка избранной народом власти. И это самая сложная составляющая, я считаю.

- Укреплять прифронтовые города, защищать. За 10 лет это можно при желании и настойчивости сделать наилучшим образом.

- Усиливать способность населения воевать - курсы, программы, школьное обучение поведению во время войны, первая помощь, понимание сути российской агрессии, обращение с оружием, и много, много других составляющих.

- Информационное пространство. И не допускать "время лечит, помиримся". Потому что информация - это оружие, которое тоже убивает.

- Ну и внешняя политика. На этом поприще русские тоже будут носом землю рыть.

Читайте такжеТеррорист номер одинС нашей стороны все зависит от тех, кого мы выбираем, и как они эти годы (даже если война будет выиграна окончательно за месяцы) будут себя вести. Это очень скользкая основа, на которой мы уже делали много ошибок, а россияне этим пользовались.

Даже в "замороженном конфликте" можно жить и становиться сильнее, что доказали другие. Израиль, Азербайджан. Конечно, я, как и многие из нас, жду окончательного освобождения наших территорий. Трудно писать эти строки в то время, когда неожиданно громко воет воздушная тревога, но мы победим.

Только пройти этот путь надо по нарастающей.

война в Украине
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