Как пропагандисты Кремля загнали Путина в собственную ловушку

Пропагандисты Кремля загнали Путина в собственную ловушку / Twitter Завитневич, Reuters

Джанкой сломал (надломил) две важные скрепы. Первая - слепая вера в то, что после референдумов по аннексии, коллективный Запад испугается третьей мировой и начнет давить на Украину, чтобы мы прекратили боевые действия (по сути, это казус 2014 года, когда Крым стал неприкасаемым).

Вторая скрепа сложнее для восприятия, но не менее важна. Джанкой дал огромную пробоину в виртуальном мире, который 22 года строили российские пропагандисты.

И дело тут не только в том, что россияне не могут в ответ на "хлопки" сделать "судный день", как обещал нам Дмитрий Медведев. Дело в том, что русские застряли в словах своего новейшего новояза. Для тех, кто не помнит, напомню, что Оруэлл предложил термин "новояз", чтобы объяснить тоталитарный язык. Так вот, когда мы смеемся над хлопками, отрицательными всплесками и т. д, мы должны четко понять - путинская Россия создает этот новый язык не потому, что им нечего делать. А потому, что язык - это последний бастион свободы даже самого никчемного раба. Мы живем в языке и за его пределы мы никогда не можем выйти (если вы конечно не умеете достигать нирваны).

Так вот, виртуальный мир современной России живет в этом самом новоязе, который регламентирует внутреннее "я" каждого, даже самого либерального россиянина. И этот самый либеральный русский каждый раз должен включать самоцензуру, даже у себя дома, потому что напротив может сидеть фээсбэшный сексот.

Пока мы лишь смеемся над мужчинами, которые сдают своих женщин, которые что-то плохое говорят о Путине, но это лишь ягодки, по сравнению с тем, что будет дальше. Самоцензура русского новояза уже разъедает изнутри миллионы русских. И прежде всего либералов и сомневающихся. Но упоротых ватников это также коснется, потому что Павлик Морозов не имеет своего интеллектуального ценза.

Дело в том, что сейчас, именно в эти дни, происходит то, чего в русском сознании не было с начала 80-х. Виртуальный мир, который создавался последние 22 года, идет в полный диссонанс с реальностью. До сих пор эти два мира (реальный и пропагандистский) жили в полной гармонии друг с другом, но как писал классик, "все семьи счастливы одинаково, а несчастны по-разному". И вот, экономический кризис, война, смерть, визы в ЕС все это возвращает в реальность и бомбит виртуальный мир, а власть никак не успевает латать дыры своего виртуального мира. Власти считали, что они дотянулись до каждого и каждый, даже самому себе, боялся что-то сказать. Но пока это был не столько страх, сколько примирение с относительно комфортным виртуальным миром новояза. До сих пор русские жили в полном подчинении к повестке дня государства, но при этом они не отвечали за то, что делало руководство этого государства. Это устраивало всех. И тут все начало меняться. Комфортный виртуальный мир начал ломаться.

Как бы это парадоксально ни звучало, но в нашей информвойне пришел новый этап. Мы прошли этап массового донесения информации и объяснений. Зато пришел этап войны за слова. И ключевые слова этой войны более чем просты: взрывы (вместо хлопков), кризис и дефицит (вместо импортозамещения), коррупция, беспомощность, некомпетентность (преступная некомпетентность), вместо "шаг за шагом мы достигаем целей", ложь и безнаказанность. Россиянин должен вставить в свой официальный новояз именно эти слова.

Конечно, на вершине этой словесной пирамиды должно быть два запретных слова: война и Путин. Но к ним мы придем чуть позже. А пока, благодаря тому, что 6 месяцев россияне ничего не могут сделать в Украине и теперь, благодаря "хлопкам" в Джанкое и городе Саки, удалось прорвать виртуальный мир рядового россиянина. Теперь, главное заполнить эту дыру правильными словами.