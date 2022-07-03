Ядерные угрозы Путина: превратится ли третья мировая война в первую ядерную

Путин шантажирует мировое сообщество, потрясая ядерными причиндалами / Коллаж фото Reuters

После пресловутой Мюнхенской речи Путина в 2007 году и всех известных действий путинского режима на протяжении 15 лет – с разной интенсивностью в разное время – обсуждается проблема отсутствия идеологии у режима кремлевской тирании. В действительности идеология у путинизма есть, и ей около 100 лет.

Все началось с создания ГПУ. Государственное политическое управление при НКВД РСФСР — орган государственной безопасности в РСФСР. Спецслужба учреждена 6 февраля 1922 года по предложению Ленина. ГПУ стала преемницей ЧК. Организация за время своего существования прошла трансформацию и несколько раз изменяла название (ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ – далее по тексту Контора), не меняя свои функции и идеологию. Суть ее зародилась еще в 1922 году и кристаллизовалась окончательно с созданием СССР в 1923 году.

Во внутренней политике выполняя функции политической полиции, задачей внешней деятельности Конторы все годы была защита СССР (после 1991-го Российской Федерации) от Запада, противостояние ему и окончательная победа над внешним врагом. Источником политической идеологии Конторы во все времена был гипертрофированный инстинкт самосохранения, необходимость доказать КПСС свою нужность. Но всегда скрытой целью Конторы была абсолютная ничем неограниченная власть. Во времена СССР над Конторой была партия, которая всегда сдерживала ее реальные устремления к безраздельной власти и осуществляла перманентный жесткий партийный контроль.

Тем не менее, за долгий век правления Сталина Контора умудрилась создать уникальную систему "универсального чекизма". Термин ввел в обращение Авторханов.

В более общем плане, в условиях, когда, по Авторханову, "народ учат не думать", подлинно властвующая сила одна – "универсальный чекизм". Чекизм государственный, чекизм партийный, чекизм коллективный, чекизм индивидуальный. Чекизм в идеологии, чекизм на практике. Чекизм сверху донизу. Чекизм от всемогущего Сталина до ничтожного сексота".

Вот чем, по сути, занимался Путин в течении 22 лет своего правления. Его целью всегда было ввержение России во времена модифицированного сталинизма и универсального чекизма.

Путин стал первым представителем государственной службы безопасности на вершине власти в мировой истории. ФСБ уже не нужна была никакая партия и парламент, чтобы править государством российским. Более того, впервые в истории армия (министерство обороны) попало в полное подчинение службе государственной безопасности – ФСБ.

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После оценки и понимания сути и структуры путинского режима, перейдем к проблемам злободневным. Итак, получив абсолютную власть и будучи вооруженными столетней идеологией Конторы ("Запад враг, которого необходимо уничтожить"), чекисты с начала XXI века взялись за воплощение заветов своих предшественников. Прежде всего, Коллегия Конторы (своего рода их политбюро; насчитывает до 18 человек элиты универсального чекизма) вкатывала в землю разболтавшееся до невозможности после смерти Сталина российское общество. Горбачевская перестройка и Ельцинский угар похмельной демократии и пиратского капитализма нанесли непоправимый урон многолетней селекции по выведению homo soveticus и созданию общества рабов.

Путинский режим, управляемый Коллегией Конторы, посвятил 22 года своего правления, чтобы машиной пропаганды и скрепных страхов вернуть российские глубинные массы в стойло. В России в коллективное сознание масс десятилетиями и круглые сутки пропаганда осуществляла ядовитые инъекции, рисуя образ внешних врагов и параллельно запугивая народ нарастающими репрессиями. Внешний и внутренний страхи – основные ингредиенты путинской скрепной бормотухи разваливающейся России.

Однако, как говорил Наполеон: "Никакая власть на штыках долго не усидит; они сильно задницу колют".

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Путину старую тайную идеологию Конторы – "поставить на колени и уничтожить Запад" – удалось сильно укрепить ядерным вооружением и шантажом на грани фола.

В политбюро ЦК КПСС со времён Хрущёва и до Горбачёва никогда не было истинного желания развязать ядерную войну. Потрясать ядерными причиндалами они могли до посинения, но чтоб начать ядерную войну… Никогда!

Осенью 1962 года пресловутый Карибский кризис стал первым и последним эксцессом между двумя ядерными державами – США и СССР. Больше с этим Советы никогда не экспериментировали. Даже во времена холодной войны СССР в режиме активных мероприятий КГБ перманентно внушал Вашингтону и Европе мысль, что в политбюро ЦК сидят геронтократы-маразматики, и с ними лучше Штатам не шутить. Этим все страшилки ограничивались.

Работала конвенционная система сдержек и баланса ядерного потенциала. Во времена перестройки Рейган и Горбачев в этом деле, как сегодня оказалось, поставили не жирную точку, а всего лишь жирное многоточие.

В 1991 году – после распада СССР – США и Россия, президенты США Буш-старший, Клинтон и президент России Ельцин начали кампанию ядерного разоружения. Которая для Украины завершилась Будапештским меморандумом и оказалась в наши дни роковой.

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Но по срубленной голове о волосах не плачут. И мы не будем. Работу над ошибками здесь провела история. Для Украины ее урок оказался кровавым и жестоким.

Вернемся в наше непростое время. Путин уже давно шантажирует мировое сообщество, потрясая ядерными причиндалами. Многие склонны считать эти угрозы блефом. Но, памятуя старую идеологическую концепцию его Конторы – "поставить на колени и уничтожить Запад", а также личную преданность Путина делу чекизма, управление Россией теневым правительством – коллегией Конторы, где собрались подобные кремлёвскому бункерному пациенту сектанты-фанатики, Западу необходимо серьёзней отнестись к проблеме возможной ядерной войны, определив сколько в путинском блефе блефа.

Ведь когда Путин стащил железяки со всей России под границы Украины, все считали, что он блефует и повышает ставки в игре. Ясно, что война в Украине, со всех точек зрения здравого смысла большой политики, выглядела для Путина прозрачным самоубийством. Тем не менее, он на это самоубийство пошёл.

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Ядерная война сегодня тоже выглядит, на здоровый рассудок большой политики, пока самоубийством. Ключевое слово "пока". Памятуя недавний анамнез Путина и о развязанной "спецоперации" в Украине, международному сообществу следует к ядерному шантажу бункерного гнойника отнестись со всей серьезностью.

Особенно после договоренности Путина с Лукашенко о передаче Беларуси ядерных боеголовок. Это обстоятельство обязывает Запад уже сейчас активно включиться в третью мировую войну. Пока она не превратилась в первую ядерную!

Оснований для такого подхода у Запада сейчас больше, чем хотелось бы. Пора называть вещи своими именами и действовать адекватно жёстко. Страусовая политика Запада при нынешних раскладах уже сейчас грозит всему человечеству катастрофой.

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Здесь разговор долгий, и проблемой обязаны заниматься профессионалы администраций лидеров стран Запада и их военных, дипломатических и политических ведомств. Также эксперты ведущих фабрик мысли Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина и т.д. Путин с Лукашенко сделали уже последний ход в эндшпиле этой партии ядерных шахмат. Западу пора уже действовать адекватно сложившейся ситуации – смело и решительно, жестко и стремительно.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт