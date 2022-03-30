Взаимовыгодный компромисс, или Почему рано кричать про "зраду" в Стамбуле

После переговоров в Стамбуле скорого завершения войны ждать рано / Reuters

Переговоры между российской и украинской делегациями, которые произошли 29 марта в Стамбуле, вызвали бурю эмоций и очень неоднозначные оценки.

Начну с общей (историко-политической) рамки анализа: когда и почему ведут переговоры о завершении войны и подписывают соглашения о мир (или перемирие)? Если не вдаваться в детальную классификацию разнообразных ситуаций, то в абсолютном большинстве случаев действуют два сценария:

одна из сторон конфликта побеждает, другая вынуждена признать свое поражение и соглашается (хотя бы частично) на требования победителя; война истощает обе стороны конфликта, в которых появляется осознание, что надо выходить из войны на определенных компромиссных условиях (чтобы никто не выглядел побежденным).

Если с такой точки зрения оценить и нынешнюю военную и переговорную ситуацию, то пока мы не видим соответствия этим двум сценариям.

России не удался блицкриг, она все больше вязнет в войне в Украине. У русских есть преимущество в численности войск, у оружия (особенно в воздухе), боеприпасах, материальных ресурсах, но чувствуется слабая мотивация, и куча разнообразных ошибок и слабостей, а главное – стойкость и храбрость украинцев, которые защищают свою страну, не дают России возможности победить Украину. Мощные экономические санкции также ослабляют и военный, и социально-экономический потенциал России. И если в начале переговоров с Украиной, Россия рассматривала переговорную площадку исключительно как инструмент для фиксации безоговорочной капитуляции Украины, то сейчас россияне уже готовы рассматривать и украинские предложения, но все еще надеются военным путем принудить Украину к выполнению большинства своих требований, хотя, возможно и в относительно умеренных формах.

Украина выстояла в первый месяц войны, и точно не собирается капитулировать перед Россией. Украинцы имеют огромную мотивацию защищать свою страну, а то, что делают захватчики на нашей земле, лишь усиливает ненависть к врагу. Но у нашей страны значительно меньше ресурсов (и военных, и финансовых, и материальных), чем в России. Немалая часть этих ресурсов уже потрачена, к тому же разрушена значительная доля нашей инфраструктуры и экономического потенциала. И Россия сейчас начала использовать тактику постепенного целенаправленного уничтожения ресурсной базы для украинской армии и народного хозяйства.

Помощь международных партнеров дает нам возможность эффективно защищаться, но является недостаточной для того, чтобы перейти в контрнаступление и победить агрессора. С этой точки зрения у украинской стороны есть большая мотивация для того, чтобы выйти из войны переговорным путем, однако есть и четкие красные линии, за которые мы не можем переступать в процессе переговоров (в частности, мы не можем согласиться на отказ от части нашей территории: на признание Крыма российским, а также "независимости" сепаратистских "республик" на Донбассе).

Исходя из этой логики, на данный момент пока нет прямых и явных предпосылок для каких-то реальных мирных договоренностей между Россией и Украиной. Однако для Украины каждый новый день войны – это огромные потери – и жизнь людей, и разрушение нашей экономики. Думаю, именно поэтому украинская сторона попыталась в Стамбуле ускорить переговорный процесс и предложила свой вариант мирного соглашения (или ее части) в виде соглашения о международных гарантиях безопасности для Украины. Образно говоря, это была некая дипломатическая контратака украинской делегации, попытки перехватить инициативу в переговорном процессе.

Очень показательно, что российская делегация взяла эти предложения на рассмотрение. Нет ультимативных требований с их стороны. Уже начинается какая-то условно "конструктивная дискуссия". И в этом контексте еще более интересно, как отреагировали в России на переговоры в Стамбуле. Вы удивитесь, но там тоже говорят о "предательстве", звучат заявления о "капитуляции перед Украиной", о дипломатическом поражении России. Руководитель российской делегации В. Мединский по возвращении в Москву даже вынужден был оправдываться, хотя точно можно сказать, что он действовал в рамках директив Кремля.

И если в России говорят (пусть даже кое-кто) о дипломатическом поражении своей делегации, то, значит, не все так плохо было сделано нашими переговорщиками в Стамбуле, как пишут некоторые украинские комментаторы в социальных сетях.

Поскольку отдельные инициативы украинской стороны вызвали неоднозначную, в том числе и острокритическую реакцию, кратко проанализирую наиболее дискуссионные вопросы.

Читайте такжеСтамбул – это не Минск-3: Украина и Россия используют передышку для подготовки к новой войнеБольше всего критики и дискуссий вокруг темы отказа от членства в НАТО в обмен на международные гарантии нашей безопасности на уровне как для стран НАТО от стран-гарантов). Как на мой субъективный взгляд, то это была бы самая маленькая жертва с нашей стороны. Дело в том, что четкой и реалистичной перспективы членства Украины в НАТО как не было, так и нет. Эффективность действий НАТО по помощи Украине в первый месяц войны, мягко говоря, не впечатляла. Такие государства как Венгрия могут заблокировать и принципы взаимной помощи внутри НАТО. И если выбирать между выживанием и сохранением Украины, с одной стороны, и призрачным членством в НАТО, с другой, то понятно, что должно быть приоритетным. Тем более, если получится с такими гарантиями безопасности, как предлагается украинской стороной (военная помощь нашей стране в случае внешней агрессии), то какая разница, кто это осуществляет – НАТО, или страны-гаранты нашей безопасности.

Но и с победными реляциями не стоит торопиться. С потенциальными странами-гарантами нашей безопасности еще надо договориться. Возможно, это требует отдельных переговоров, или расширения формата нынешних переговоров. И главный вопрос – согласятся ли потенциальные страны-гаранты нашей безопасности на то, чтобы помогать нам военным путем в случае внешней агрессии? Особенно если таким агрессором вновь станет Россия, что вполне вероятно. В первый месяц войны России против Украины мы не увидели энтузиазма относительно прямого военного противостояния России со стороны ни одной западной страны. Кроме того, как свидетельствует исторический опыт, гарантии безопасности на бумаге (даже о взаимной помощи) не всегда работают на практике (кстати, потенциально это касается и 5-й статье договора о НАТО). Я уже не говорю о том, что нельзя верить никаким гарантиям безопасности со стороны России.

Поэтому о гарантиях безопасности для Украины надо договариваться, но одновременно не стоит преувеличивать их значение, они не станут абсолютным предохранителем против возобновления рисков новой войны России против Украины.

Еще одна дискуссионная тема – статус Крыма. Поскольку позиции Украины и России в этом вопросе являются прямо противоположными, то найти компромисс на данный момент невозможно. Поэтому предлагается 15-летний срок для переговоров на эту тему. Сам срок в этом контексте не очень важен, может быть и 10, и 20 лет. Очевидно, что быстро эту проблему не решить, если вообще ее возможно решить. В принципе в данном случае не имеет ничего нового. Сохраняется неофициальное статус-кво, каждая из сторон остается при своей позиции. Но если Россия согласится на это предложение (в чем я не уверен), то впервые после 2014 г. начнутся переговоры о статусе Крыма. Напомню, что ранее Россия категорически отказывалась от любого обсуждения этой темы с своим участием. Так что и в данном случае не имеет никакого предательства, хотя, честно говоря, не имеет и особой перспективы договориться по этому вопросу. Откладывания спорного вопроса на определенное время – это является традиционным компромиссом в истории дипломатии.

Читайте такжеУ Путина заявили, что не будут обсуждать с Украиной статус КрымаЕсли обобщать, то стамбульский раунд переговоров между Россией и Украиной не стал для нас ни предательством, ни победой. Это начало нового, более содержательного, но и сложного этапа переговорного процесса. Однако не стоит ожидать быстрых результатов. Вполне вероятно, что российская сторона отвергнет значительную часть украинских инициатив, и может выдвинуть свои контр-предложения. Если речь идет о рациональном компромиссе ради завершения войны, то для этого еще надо созреть, в первую очередь, российской стороне.

Что касается призывов не идти ни на какие уступки россиянам, и требовать от них полного освобождения всех наших территорий, включая Крым и ОРДЛО, то это будет возможным в случае нашей полной победы. Пока не совсем такая ситуация. В ходе войны возникло определенное и шаткое равновесие.

Ну и напоследок самый принципиальный вопрос – вообще можно ли и стоит договариваться с Путиным (или с путинской Россией)? Учитывая маниакальные антиукраинские установки Владимира Путина, я и сам сомневаюсь в готовности российского диктатора к рациональным компромиссам ради прекращения войны в Украине. Если он будет упорно требовать "денацификации" и "демилитаризации", и других своих требований к Украине, то мирный компромисс не будет возможным. Но если и к российской верхушки и до самого Путина постепенно придет понимание, что победить Украину не удастся, а продолжение войны будет создавать катастрофические риски для самой России, то может у руководства России и появится готовность к поиску мирного выхода из тупика войны. Не исключается в этом контексте и вариант суррогатного мира (точнее перемирия) вроде Минских договоренностей. Однако такой сценарий не принесет мира - скорее, это будет пауза в военном конфликте.

Читайте такжеПолный вывод войск: Арахамия назвал условие подписания мирного договора с РоссиейВ любом случае нам надо выстоять – или активным и решительным сопротивлением заставить российское руководство к взаимоприемлемому компромиссу, который предусматривает прекращения войны и вывода российских войск с территории Украины, или в конце концов выбить врага с нашей земли (но для этого нам нужна более масштабная и эффективная военная и экономическая помощь наших партнеров).