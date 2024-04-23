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Выход из Карабаха: не все так радужно на болотах

Виктор Андрусив
23 апреля 2024, 19:35
На самом деле контингент там был не большим. Под 2000 о/с, 90 бтр, под 400 различной автомобильной техники.
Выход из Карабаха: не все так радужно на болотах
Россияне вышли из Карабаха. Иллюстративное фото / Скриншот Euronews

Еще одно знаковое событие имело место на прошлой неделе - вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Я ждал, что роспропаганда как-то объяснит этот шаг, чтобы вдруг никто не подумал, что солдаты в Украине заканчиваются. Нет.

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На самом деле контингент там был не большим. Под 2000 о/с, 90 бтр, под 400 различной автомобильной техники. Цифра не прям такая значительная, чтобы аж жертвовать интересами на Кавказе для "сво".

Поэтому причиной этой жертвы может быть только одно: не все так радужно на болотах. Очевидно, что ключевая задача оккупантов поддержка темпов наступления, но потери уже давно превышают пополнение. Еще больше проблем у них с ББМ.

Сейчас нам трудно понять, что на самом деле происходит с российскими резервами и пополнениями. Поэтому вывод такого малого контингента хороший знак, что происходит не все хорошо.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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