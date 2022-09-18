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Вы еще террора не видели, соседи-русские

Елена Кудренко

Блогер

18 сентября 2022, 20:10

Целые семьи вырезаны рашистами. Замученные. Изнасилованные. С вырезанными на лицах рашистскими знаками "освобождения".

Вы еще террора не видели, соседи-русские
Массовое захоронение украинцев под Изюмом / Настоящее время

Об этом невозможно не писать.

Это уже произошло на Киевщине - это произошло на Харьковщине - это скорее всего произошло на Херсонщине, Донетчине, Луганщине... Мы сможем все увидеть и подсчитать убитых россиянами украинцев, когда зайдем в Мелитополь, Бердянск.

Иногда, когда наступает утро, мне на мгновение все еще кажется, что все это мне приснилось. Что это страшный сон. Но если бы они зашли и в мой район - геноцид произошел бы и здесь. И меня тоже нашли бы как-нибудь в одной могиле с замученными. Если бы нашли.

В феврале они шли на окружение Харькова, по ночам их военная техника прорывалась рядом с нами, потом мы видели новости, что она подожжена слева, справа, за нами, перед нами. Мы тогда еще не знали, что возможна Буча.

Мы тогда еще не знали, что произошло в Изюме. Целые семьи вырезаны рашистами. Замученные. Изнасилованы. С вырезанными на лицах рашистскими знаками "освобождения".

"С освобождением вас! От киевского режима!"- говорили они, сжигая дома. Делая залп за залпом из танка по частному домику. И теперь, когда всему миру очевиден (когда-то именно всем, все узнают про репутацию русских) геноцид украинцев, нет никакого сожаления к приграничным российским территориям. Где на своих же гражданских падают некачественные снаряды. Где гражданские (по факту соучастники геноцида) сейчас кричат о каком-то терроре.

Вы еще террора не видели, соседи. Вы в Изюме не были. Не были в Буче. Вы не попали в могилу, в лесу, с деревянным крестом и табличкой - где мама, папа, две девочки, бабушка, дедушка...

Вы не сидели в застенках, где места для 140 - а пихали аж 400. Вы не голодали. Вы не мерзли. Вы не теряли близких. Вы не писали угольком на стене подвала, где закрыты "освободителем", молитву Отче наш.

Как же все у вас там живые?

Какая досадная недоработка...

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