Вторжение Беларуси в Украину: что задумал Лукашенко

Быстрое поражение белорусских войск в Украине погрузит Беларусь в хаос протестов и революции / УНИАН

Активизировалась тема вторжения Беларуси. Конечно, наивно думать о возможности этого вторжения. Особенно теперь, когда российских войск нет под Киевом, и открытое столкновение с нашими силами похоронит белорусскую отсталую армию призывников.

Однако главным сигналом этих разговоров является то, что у Путина все очень плохо. И ему любой ценой надо сковывать наши силы и западную помощь.

На стратегическом уровне Украине очень выгодно вторжение Лукашенко. Ведь у него малочисленная армия размером с нашу пограничную службу, боеспособных единиц очень мало, а мотивированных – после того, что мы сделали с их кумирами – ноль.

Это быстрое поражение погрузит Беларусь в хаос протестов и революции.

В таком случае Путину придется искать еще больше сил, чтобы брать под контроль Беларусь.

Это очень похоже на ситуацию Гитлера и Муссолини в 1943-м, когда оказалось, что итальянская армия только умеет проводить парады. И Гитлеру пришлось перебрасывать серьезные силы, чтобы сдержать союзников и спасти Муссолини.

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Согласитесь, между этими четырьмя – Гитлер, Муссолини, Путин и Лукашенко – много общего. Но главное, чтобы общим был конец.

Что касается белорусов, то Лукашенко максимум поманеврирует у границы, что никак не скажется на наших контрударах на юге и востоке.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"