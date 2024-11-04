Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностей

Дмитрий Снегирев
4 ноября 2024, 14:15
362
можем констатировать, что Вооруженные силы Украины, к сожалению, снова становятся заложниками подковерных политических возможных - я это подчеркиваю - договоренностей.
ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностей
Снегирев - о перспективах военно-политической ситуации/ Коллаж: Главред, фото: 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 144 отдельная пехотная бригада

Информация СМИ о том, что некоторые западные страны толерантно относятся к сдаче украинских территорий в обмен на якобы завершение войны, свидетельствует о том, что ВСУ снова становятся заложниками вероятных подковерных договоренностей, а некоторые заявления СНБО вообще представляют секретную информацию, которую враг может использовать в свою пользу.

Вас не удивляют довольно успешные темпы продвижения российских войск - до 200 квадратных километров? Это Институт изучения войны может рассказывать о том, что эти темпы "остаются медленными и соответствуют скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам". Более того, по мнению "аналитиков" этого Института в последнее время российские наступательные действия характеризуются небольшими, локальными, тактическими успехами.

Но почему я обращаю ваше внимание на темпы продвижения? Потому что все это происходит, например, на фоне заявлений президента Польши Дуды, который говорит о том, что некоторые западные страны терпят сдачу украинских территорий в обмен на якобы завершение войны. В интервью Sunday Times он предложил представителям западных стран, которые предлагают Украине отказаться от оккупированных территорий, отдать России кусок своей земли. Анджей Дуда отметил, что ослабление позиций или территориальные уступки только поощрили бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

видео дня

Зато Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от республиканской партии, соратник Дональда Трампа на днях заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией.

Есть и соответствующая информация Financial Times о том, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

То есть, можем констатировать, что Вооруженные силы Украины, к сожалению, снова становятся заложниками подковерных политических возможных - я это подчеркиваю - договоренностей. Поэтому я советовал бы воздержаться от комментариев относительно текущей ситуации или дестабилизации линии фронта.

Напомню, на днях секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко также пессимистично высказался о ситуации на фронте. "То, что на данный момент Россия имеет все преимущества и мы проигрываем, это факт. Нам нужно менять и систему управления, и работать над тем, чтобы у нас было больше ресурсов. Нужно развивать ВПК, у нас есть потенциал", - заявил нардеп.

В свою очередь генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в разговоре с общественным деятелем Бориславом Березой заявил о том, что "фронт у нас посыпался".

Подобные заявления людей, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны Украины могут сыграть злую шутку по отношению к коллегам, имеется в виду должности главкома и его команды. Впрочем, нельзя исключать и заказного характера второй информационной волны против Сырского.

При этом стоит обратить внимание на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко, который во время выступления в Верховной Раде 29 октября сообщил, что планируется призвать на службу еще 160 тысяч человек. "Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек", - заявил он.

По словам Литвиненко, мобилизация еще 160 тысяч человек позволит укомплектовать воинские части до 85%.

Напомню, как сообщало издание Financial Times, Украина и Россия ведут предварительные обсуждения относительно возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

По словам источников, сейчас происходят "очень ранние разговоры" о возможности нового этапа переговоров по энергетическим объектам. Один из украинских чиновников утверждает, что частота атак на инфраструктуру с обеих сторон уже снижена благодаря "пониманию" между спецслужбами Украины и России.

При этом российские захватчики в частности оккупировали села оккупировали Кураховку и Шахтерское Донецкой области. Также враг продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

14:26Украина
В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: авто слетело в кювет и загорелось

В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: авто слетело в кювет и загорелось

14:18Украина
ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностей

ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностей

14:15Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

Завершение войны с выходом ВСУ на границы 91-го года: неожиданный сценарий

Завершение войны с выходом ВСУ на границы 91-го года: неожиданный сценарий

Последние новости

15:34

Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

15:26

Настоящее блаженство: где лучше всего гладить кота, а к чем лучше не прикасаться

15:19

"Логистически выгодный город": где враг сконцентрировал основные усилия - офицер

15:12

"Пока мы спали": Лайма Вайкуле попала под соснопад

14:38

Рождественник забуяет обильным цветом: эксперты объяснили, как подобрать уход

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - КоваленкоРоссия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко
14:35

Кто на картинке левша: нужно разгадать загадку за 7 секунд

14:34

Как на украинском сказать "лонгрід": не все знают правильный ответВидео

14:26

"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

14:18

В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: авто слетело в кювет и загорелось

Реклама
14:17

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

14:15

ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностеймнение

13:59

РФ бросает на штурм все, что есть: в ВСУ рассказали об агрессивных атаках россиян

13:55

Откроет путь к Днепропетровщине: военный эксперт назвал ключевую цель РФ

13:46

Попытается захватить 4 больших города: Коваленко назвал цели РФ до конца 2024 года

13:15

"Есть сдвиги": Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

13:14

"Мне жизнь портит": путинист Сергей Лазарев налетел на Леру Кудрявцеву

13:03

"Не звучит как 500 тысяч": нардеп сказала, мобилизуют ли полмиллиона украинцев

12:52

Днепропетровщина под прицелом врага: эксперт поделился тревожным прогнозом

12:50

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

12:49

"Люди умрут в своих домах": Украину ждут отключения света до 20 часов - Politico

Реклама
12:44

ВСУ ударили по порту, поврежден корабль РФ: новые детали взрывов в Бердянске

12:44

Ушла легенда: умер продюсер и аранжировщик Френка Синатры и Майкла Джексона

12:19

Черная пятница 2024 на MAUDAU: скидки, которые нельзя пропустить новости компании

12:11

Пойдут в наступление с трех направлений: стала известна главная цель РФ на Юге

12:11

Желтые, красные и даже зеленые: что означает цвет номеров в Украине

12:08

"Никакой любви не было": названо имя победительницы шоу "Холостяк-13"

11:58

"Не 18-летние мальчики": в ВСУ озвучили лучший возраст для мобилизации

11:57

РФ хочет более массированно атаковать Украину: эксперт назвал новый замысел Путина

11:25

Гороскоп на завтра 5 ноября: Ракам - долгожданный звонок, Рыбам - прилив энергии

11:07

РФ проиграла морское сражение: почему Украина меньше атакует вражеские суда

11:03

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Быкам - гнев, Лошади - будьте осторожны

10:31

ВСУ горячо встретили солдат КНДР: первые войска уже попали под обстрел - ЦПД

10:29

Какой будет погода в Украине зимой: синоптик назвала самый холодный месяцВидео

10:24

Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

10:16

Женщина узнала, как муж тайно назвал их ребенка: теперь она подает на развод

09:59

С обручальным кольцом на пальце: Вера Брежнева показалась в объятиях бывшего мужа

09:42

Еще и снимки в альбоме хранили: зачем в СССР фотографировали похороны

09:27

Ситуация близка к критической: под Курахово 2 тыс. бойцов ВСУ противостоят 10 тыс. россиян

09:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 ноября (обновляется)

08:57

Автобус протаранил несколько авто и на скорости "влетел" в людей: ужасное ДТП в КиевеФотоВидео

Реклама
08:50

Проще некуда: как проверить свежесть куриных яиц, не разбивая скорлупу

08:34

Отключения света в Украине: эксперт сказал, чего ждать в ноябре

08:28

"Оно, где угодно яма": беглец Влад Яма оторвался на "русской вечеринке"

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

На выборах в Молдове Майя Санду с отрывом победила пророссийского соперника

08:00

Россию ждет геополитическая катастрофа уже в 2024 году, Украину пригласят в НАТО – астрологВидео

07:33

Возобновили позиции возле Дружбы: у ВСУ есть успехи на Торецком направлении

07:05

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

06:39

Ночная атака РФ на Киев: силы ПВО сбили все вражеские дроны

06:13

Маленький капитан Северной Кореимнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять