ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностей

можем констатировать, что Вооруженные силы Украины, к сожалению, снова становятся заложниками подковерных политических возможных - я это подчеркиваю - договоренностей.

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Снегирев - о перспективах военно-политической ситуации/ Коллаж: Главред, фото: 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 144 отдельная пехотная бригада

Информация СМИ о том, что некоторые западные страны толерантно относятся к сдаче украинских территорий в обмен на якобы завершение войны, свидетельствует о том, что ВСУ снова становятся заложниками вероятных подковерных договоренностей, а некоторые заявления СНБО вообще представляют секретную информацию, которую враг может использовать в свою пользу.

Вас не удивляют довольно успешные темпы продвижения российских войск - до 200 квадратных километров? Это Институт изучения войны может рассказывать о том, что эти темпы "остаются медленными и соответствуют скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам". Более того, по мнению "аналитиков" этого Института в последнее время российские наступательные действия характеризуются небольшими, локальными, тактическими успехами.

Но почему я обращаю ваше внимание на темпы продвижения? Потому что все это происходит, например, на фоне заявлений президента Польши Дуды, который говорит о том, что некоторые западные страны терпят сдачу украинских территорий в обмен на якобы завершение войны. В интервью Sunday Times он предложил представителям западных стран, которые предлагают Украине отказаться от оккупированных территорий, отдать России кусок своей земли. Анджей Дуда отметил, что ослабление позиций или территориальные уступки только поощрили бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

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Зато Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от республиканской партии, соратник Дональда Трампа на днях заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией.

Есть и соответствующая информация Financial Times о том, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

То есть, можем констатировать, что Вооруженные силы Украины, к сожалению, снова становятся заложниками подковерных политических возможных - я это подчеркиваю - договоренностей. Поэтому я советовал бы воздержаться от комментариев относительно текущей ситуации или дестабилизации линии фронта.

Напомню, на днях секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко также пессимистично высказался о ситуации на фронте. "То, что на данный момент Россия имеет все преимущества и мы проигрываем, это факт. Нам нужно менять и систему управления, и работать над тем, чтобы у нас было больше ресурсов. Нужно развивать ВПК, у нас есть потенциал", - заявил нардеп.

В свою очередь генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в разговоре с общественным деятелем Бориславом Березой заявил о том, что "фронт у нас посыпался".

Подобные заявления людей, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны Украины могут сыграть злую шутку по отношению к коллегам, имеется в виду должности главкома и его команды. Впрочем, нельзя исключать и заказного характера второй информационной волны против Сырского.

При этом стоит обратить внимание на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко, который во время выступления в Верховной Раде 29 октября сообщил, что планируется призвать на службу еще 160 тысяч человек. "Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек", - заявил он.

По словам Литвиненко, мобилизация еще 160 тысяч человек позволит укомплектовать воинские части до 85%.

Напомню, как сообщало издание Financial Times, Украина и Россия ведут предварительные обсуждения относительно возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

По словам источников, сейчас происходят "очень ранние разговоры" о возможности нового этапа переговоров по энергетическим объектам. Один из украинских чиновников утверждает, что частота атак на инфраструктуру с обеих сторон уже снижена благодаря "пониманию" между спецслужбами Украины и России.

При этом российские захватчики в частности оккупировали села оккупировали Кураховку и Шахтерское Донецкой области. Также враг продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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