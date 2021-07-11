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Встреча Зеленского и Меркель: почему Украине в Берлине мало что светит

Андреас Умланд

Старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего

11 июля 2021, 06:30

Северный поток-2 будет, пожалуй, самой сложной темой, потому что украинская и немецкая позиция по этому вопросу диаметрально противоположны.

Зеленский Меркель
Зеленский и Меркель встретятся в Берлине 12 июля / Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в числе которых, помимо двусторонних отношений между странами, будут вопросы отношений с Россией и ситуации вокруг Северного потока-2.

Северный поток-2 будет, пожалуй, самой сложной темой, потому что украинская и немецкая позиция, по крайней мере, сегодняшнего немецкого правительства, диаметрально противоположны. И в этой связи Зеленский будет еще раз излагать, почему он против этого проекта и доводить до ведома Германии требование о том, что этот проект не может быть завершен, по крайней мере до тех пор, пока не будет существенных улучшений российско-украинских отношений. Например, возможен вариант, что Зеленский мог бы предложить ввести мораторий на эксплуатацию СП-2, пока не будет решен вопрос с оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

Украину уже слышат – и в ЕС, и в США, да и в самой Германии уже есть довольно большие фракции политических сил, которые решительно настроены против запуска газопровода, то есть это – результат украинского изложения своей позиции. Зеленский на встрече может эту позицию только еще раз подтвердить.

Кроме того, он также может поднять и технический вопрос, а именно то, насколько долго украинская ГТС сможет выполнять свою внутреннюю функцию, если не будет транзита между ЕС и РФ. Этого вообще пока не понимают в Германии, так как немецкая дискуссия по СП-2 сводится к тому, что это – чисто коммерческий проект между ФРГ и Россией, в который Украине не стоит вообще вмешиваться. И задача Украины, а конкретно Зеленского – развить альтернативный нарратив.

Наиболее вероятно, что СП-2 будет достроен, но не запущен. Но если его все-таки запустят, то тогда в Украине могут появиться немецкие программы для эксплуатации украинской ГТС в других целях – для хранения газа, транспортировки низкоуглеродного газа или водорода. Но тут нужно добавить то, что все эти проекты можно сделать и сейчас, потому любая компенсация, о которой уже говорят в Германии и которую может предложить Меркель, в этом случае будет чисто символической.

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Что касается Донбасса и Крыма, то тут ситуация противоположная – тут Германия, в принципе, занимает ту же позицию, что и Украина и серьезных разногласий тут нет. Потому тут могут обсуждать вопрос дополнительных санкций, но проблема в том, что на эти санкции должны согласиться все члены ЕС и это не совсем тема сугубо украино-немецких отношений.

Читайте такжеПрощальная встреча с Меркель: почему Украину вряд ли порадует визит Зеленского в ГерманиюЕсли же говорить о возможной евроинтеграции Украины в ЕС и НАТО, то, прежде всего, два этих вопроса необходимо разделять. Потому что вступление в ЕС – это скорее техническая задача, а именно воплощение уже подписанного и ратифицированного соглашения об Ассоциации. С НАТО другое дело – это военный союз. И дискуссия о вступлении в НАТО является скорее отвлечением, чем чем-то продуктивным, так как НАТО вряд ли возьмет Украину в свои ряды, пока длится конфликт с Россией. Просто потому, что западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в войне с ядерной сверхдержавой.

Потому вся украинская кампания в отношении НАТО, к сожалению, пока обречена на провал и отвлекает Украину и Запад от поиска более продуктивных и реалистичных идей повышения украинской безопасности.

Яркий тому пример – история с невступлением в НАТО Грузии, которая намного дольше чем Украина готова к вступлению, но за эти годы даже не получила ПДЧ. И если исходить из горького опыта Грузии, то Украине тут вообще ничего не светит.

Потому, даже если Зеленский и Меркель затронут этот вопрос, то могут поднять тему какого-то нового статуса, но это будет контрпродуктивно, так как некое продвижение будет раздражать Россию, но никак не усилит безопасность Украины.

Андреас Умланд, старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего, специально для Главреда

Владимир Зеленский Ангела Меркель
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