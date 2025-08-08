Встреча Виткофа и дальнейшая краткосрочная перспектива для завершения войны

Путин снова расчехлил ядерную истерию.

Встреча Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

NYT пишет о встрече Путина и Трампа на следующей неделе. Она возможна только при подписании соглашения о чем-то. А этого пока не видно.

1. Введение санкций по Индии - это главный признак того, что Трамп не верит в прогресс. И демонстрирует всем, что его не надо водить за нос.

2. Цель России на вчерашних переговорах - оторвать Украину от Европы и отсюда идея трехсторонних переговоров без ЕС. Для нас это очень плохой сценарий, потому что мы являемся частью переговоров ЕС-США и ЕС-США-КНР. И то, что в течение недели будут идти консультации Вашингтона с европейцами для нас плюс.

3. Путин считает, что вести переговоры нужно тогда, когда ты можешь поднять ставки. Вчерашний разговор с Уіткоффом - это разговор от безысходности и желания затянуть время. Следующие его репернитточки по поднятию ставок - это момент, как минимум, падения Покровска (или когда будет зафиксировано что-то важное на фронте). Плюс ему нужно понагнетать ситуацию в Беларуси с учениями. Но самое главное, ему бы хотелось, дотянуть до встречи с Си, чтобы получить от последнего определенные устные гарантии. Поэтому он, как всегда, будет тянуть время. Но стоит обратить внимание, что его временные лаги все уменьшаются. Поэтому сейчас, если и можно о чем-то теоретически говорить, то, как максимум, можно говорить о временном воздушном перемирии. Но, похоже, в разговоре с Виткофом он в очередной раз поднял вопрос об аннексии неоккупированных территорий, как главном условии переговоров.

4. Путин снова расчехлил ядерную истерию. Я всегда считал, что его золотая мечта (его игра в солдатики) - это переиграть карибский кризис, где американские корабли с боеголовками разворачиваются назад, а не наоборот. Но он трус. И поэтому никакой ядерной угрозы нет.

Исходя из вышесказанного, я не верю, что сейчас будет происходить что-то существенное (переговоры будут, но это больше про будущее чем про сегодня, хотя повторюсь: небольшая вероятность воздушного перемирия существует).

