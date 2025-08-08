Укр
Встреча Виткофа и дальнейшая краткосрочная перспектива для завершения войны

Вадим Денисенко
8 августа 2025, 06:10
Путин снова расчехлил ядерную истерию.
Встреча Виткофа и дальнейшая краткосрочная перспектива для завершения войны
Встреча Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

NYT пишет о встрече Путина и Трампа на следующей неделе. Она возможна только при подписании соглашения о чем-то. А этого пока не видно.

1. Введение санкций по Индии - это главный признак того, что Трамп не верит в прогресс. И демонстрирует всем, что его не надо водить за нос.

2. Цель России на вчерашних переговорах - оторвать Украину от Европы и отсюда идея трехсторонних переговоров без ЕС. Для нас это очень плохой сценарий, потому что мы являемся частью переговоров ЕС-США и ЕС-США-КНР. И то, что в течение недели будут идти консультации Вашингтона с европейцами для нас плюс.

3. Путин считает, что вести переговоры нужно тогда, когда ты можешь поднять ставки. Вчерашний разговор с Уіткоффом - это разговор от безысходности и желания затянуть время. Следующие его репернитточки по поднятию ставок - это момент, как минимум, падения Покровска (или когда будет зафиксировано что-то важное на фронте). Плюс ему нужно понагнетать ситуацию в Беларуси с учениями. Но самое главное, ему бы хотелось, дотянуть до встречи с Си, чтобы получить от последнего определенные устные гарантии. Поэтому он, как всегда, будет тянуть время. Но стоит обратить внимание, что его временные лаги все уменьшаются. Поэтому сейчас, если и можно о чем-то теоретически говорить, то, как максимум, можно говорить о временном воздушном перемирии. Но, похоже, в разговоре с Виткофом он в очередной раз поднял вопрос об аннексии неоккупированных территорий, как главном условии переговоров.

4. Путин снова расчехлил ядерную истерию. Я всегда считал, что его золотая мечта (его игра в солдатики) - это переиграть карибский кризис, где американские корабли с боеголовками разворачиваются назад, а не наоборот. Но он трус. И поэтому никакой ядерной угрозы нет.

Исходя из вышесказанного, я не верю, что сейчас будет происходить что-то существенное (переговоры будут, но это больше про будущее чем про сегодня, хотя повторюсь: небольшая вероятность воздушного перемирия существует).

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
