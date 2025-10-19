Укр
Встреча Трампа и Путина в Будапеште - это политический кошмар для Европы

Виталий Портников
19 октября 2025, 19:55
Путин в своих контактах с Дональдом Трампом будет ориентироваться и на сам факт проведения или не проведения этой встречи.
Трамп хочет встретиться с Путиным в Будапеште / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

В Европейском Союзе, по свидетельству влиятельной испанской газеты Эльпейс, считают настоящим политическим кошмаром решение американского президента Дональда Трампа встретиться с президентом Российской Федерации Путиным в Будапеште.

Во-первых, эта встреча будет проходить на территории Европейского Союза. Однако сами европейцы не будут принимать никакого участия в принятии решений принципиальных для Европы. Ведь российский диктатор развязал крупнейшую со времен Второй мировой войны войну на европейском континенте, а не на территории Соединенных Штатов.

Во-вторых, этот саммит будет проходить на территории Венгрии, которая последовательно бойкотирует большинство важных политических инициатив в рамках как Европейского Союза, так и НАТО, чтобы уменьшить давление коллективного мероприятия на Российскую Федерацию. Среди таких решений Орбана последовательное бойкотирование возможности начала переговоров Европейского Союза с Украиной и Республикой Молдова о присоединении к этому объединению.

В-третьих, ситуация выглядит настоящим политическим лоббированием интересов Виктора Орбана со стороны его давнего сторонника Дональда Трампа. Сейчас партия Орбана отстает от главной оппозиционной силы страны, партии Тиша, на 10% пунктов. И есть реальная возможность, что во время следующих парламентских выборов, которые состоятся в Венгрии уже в 2026 году, избиратели проголосуют за оппозицию, а не за партию Орбана. И многолетний политический кошмар Венгрии может закончиться. Это как раз и пытается предотвратить Дональд Трамп, который последовательно поддерживает маргиналов и популистов ультраправого направления на всем европейском континенте.

И это также неслучайно, ибо американский президент сознательно работает на развал европейского проекта, надеясь, что с единичными европейскими странами ему легче будет разговаривать на знакомом языке давления и шантажа. И в этом плане интересы Дональда Трампа полностью совпадают с интересами Путина.

Возможно, именно поэтому любимец Трампа Виктор Орбан является и политическим любимцем российского президента.

В-четвертых, возникает достаточно серьезный вопрос того, каким образом Путин вообще будет добираться в Будапешт. Если Путин выберет не длинный маршрут, чтобы не попадать в воздушное пространство Европейского Союза, а короткий, скажем, через территорию Польши или через территорию Румынии, это станет настоящим унижением, потому что отказать российскому президенту в пролете не смогут, потому что таким образом обидятся не столько на Путина, сколько на Трампа. А пропустить путинский самолет через воздушное пространство стран ЕС будет означать еще раз продемонстрировать, что все эти ордера Международного уголовного суда, все эти санкции против российского президента не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны. И, конечно, Путин также может использовать эту ситуацию, чтобы очередной раз поглумиться над европейцами.

Единственное, на что можно надеяться, это на политическую паранойю российского президента, который просто не осмелится лететь на территорию страны Европейского Союза, потому что будет неуверен в своей безопасности.

Ну и теперь европейцам остается только надеяться, что встреча между Путиным и Трампом не состоится просто потому, что российский президент не пойдет на какие-то реальные уступки своему американскому коллеге. И поэтому Дональду Трампу просто нечего будет обсуждать с Путиным в Будапеште.

Насколько это реальные надежды станет понятно, когда государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубе проговорит с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и станет ясно, на какие именно решения Путин готов пойти ради приостановления российско-украинской войны.

Что интересно, все эти мысли о настоящем ужасе, с которым встречается Европейский Союз после очередного волонтаристского решения Трампа, мы слышим от анонимных источников. Официально лидеры европейских стран приветствуют эту трамповскую инициативу, если она действительно позволит принести мир на многострадальную украинскую землю. Но некоторые говорят о результатах последних внешнеполитических действий Трампа вслух и без большого энтузиазма.

Так, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, который был одним из европейских политиков, участвовавших в разговоре с Владимиром Зеленским сразу после того, как украинский президент завершил свой непростой разговор с американским коллегой, сказал, что встреча Зеленского и Трампа завершилась не так, как на это надеялся Зеленский. И поэтому европейские страны должны теперь быть даже большей опорой для Украины, чем это было до сих пор. Потому что Америка, как можно было понять из высказывания немецкого федерального канцлера, не оправдывает тех ожиданий, которые могли сложиться после того, как Дональд Трамп перешел к открытому публичному давлению на российского президента.

Как видим, всего этого давления, всех этих угроз практически не стало после того, как российский президент поговорил с американским коллегой и в удобной для себя манере опытного следователя комитета государственной безопасности сообщил Трампу о больших успехах американского президента, о его миротворческих усилиях и так далее.

Ведь мы знаем, что Трамп готов разменять любые логичные политические решения на комплименты и буквально зависим от влюбленности в него прежде всего лидеров авторитарного мира, перед стилем руководства которых он откровенно преклоняется.

Пока неизвестно, когда состоится встреча между Трампом и Путиным, если она состоится вообще. В Москве называют дату 30-31 октября. Это означает, что американский президент встретится с российским уже после саммита Асиан в Малайзии.

Этот саммит важен прежде всего потому, что во время его работы планировалась кулуарная встреча между Дональдом Трампом и председателем Китайской Народной Республики Сидзеньпинном. Однако на фоне нового ухудшения экономических отношений между Пекином и Вашингтоном неизвестно, согласится ли глава Китайской Народной Республики встречаться со своим американским коллегой, а если и согласится, будет ли встреча между Трампом и Сидзнпином результативной и приведет ли она к каким-то важным решениям по нормализации китайско-американских отношений.

Несомненно, Путин в своих контактах с Дональдом Трампом будет ориентироваться и на сам факт проведения или не проведения этой встречи, и на то, о чем договорятся Сидзеньпин и Дональд Трамп, которые все же встретятся в Малайзии.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

