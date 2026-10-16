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Всё из-за дизеля: Портников назвал, чего на самом деле боится Трамп

Виталий Портников
16 октября 2026, 16:38обновлено 16 октября, 17:32
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Журналист объясняет, почему российский дизель - мизер для мирового рынка и зачем Трампу сделка с Путиным накануне промежуточных выборов в США.
Виталий Портников, Дональд Трамп
Виталий Портников и Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Goo3, wikimedia.org/Daniel Torok

Журналист Виталий Портников считает, что кризис между США и Украиной после договоренностей Трампа с главой страны-агрессора о российском дизеле по масштабу превосходит даже ссору в Овальном кабинете. По его мнению, требование прекратить удары по российским НПЗ невозможно объяснить никакой логикой, кроме предвыборной, а настоящие мотивы американского президента могут выясниться лишь после промежуточных выборов. Публикуем его размышления.

После договоренностей американского и российского президентов об отмене санкций на поставки российского дизеля между Соединенными Штатами и Украиной начался кризис, который по своим масштабам не может даже сравниться с кризисом, произошедшим в результате полемики Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

Теперь американский президент решительно требует от Украины прекратить наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации и даже заменить президента, который с этим не соглашается. Уже появилась информация, что чиновники из Белого дома шантажируют Киев выходом из программы поставок американского оружия за европейские деньги и обмена разведывательной информацией.

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При этом происходящее нельзя объяснить какой-то формальной политической логикой, кроме предвыборной. Всего несколько недель назад американский президент торжественно подписал "закон Грэма", который дает ему возможность вводить санкции против стран, покупающих российские энергоносители. Главная задача этого закона - остановить экспорт российских энергоносителей на мировой рынок и именно таким образом принудить Россию согласиться на завершение войны. В то же время Трамп требует от Киева перестать ограничивать этот экспорт с помощью собственных ударов по НПЗ и восхваляет Путина за поставки нефти на мировой рынок, хотя это - нелегальные поставки. Безумие? Разве только в этом?

Количество дизельного топлива, которое Путин пообещал поставить на мировой рынок, - мизер по сравнению с объемами, которые ежемесячно вывозят сами Соединенные Штаты. В сами США российский дизель попасть не может, потому что это запрещено законодательством. В другие страны Путин может продать дизельное топливо и без разрешения американского Министерства финансов - так, до украинских ударов Россия экспортировала дизельное топливо в объемах до 3 миллионов тонн ежемесячно, а сейчас речь идет о 300 тысячах тонн с постепенным небольшим увеличением. Объяснить, для чего Трампу и Путину понадобилась эта сделка, с логической точки зрения невозможно. Остаются предположения.

Самое главное - что таким образом Трамп пытается предотвратить проблемы республиканцев на промежуточных выборах и надеется снизить цену на дизельное топливо с помощью громких заявлений о договоренностях с Путиным. Но избиратель будет реагировать не на слова, а на табло на заправках. А цены на этом табло вряд ли снизятся от слов Трампа - по крайней мере сразу.

Кто-то объясняет поведение американского президента желанием определенных людей из его окружения купить зарубежные активы российской компании Лукойл, которые могут дешеветь в ситуации, когда Украина наносит удары по российским НПЗ. И в этой версии Трамп и Путин договариваются о дизеле именно для того, чтобы дать американскому президенту повод требовать прекратить удары по заводам - повод, с Лукойлом не связанный. Но когда Трампу был нужен повод для изменения позиции? О необходимости прекращения ударов по НПЗ России он начал говорить задолго до договоренностей с российским президентом.

И, честно говоря, мы не знаем, какими мотивами на самом деле руководствовался Трамп. Но можем узнать. После промежуточных выборов, если большинство в конгрессе перейдет к демократам. Вот тогда во время работы различных комиссий, члены которых будут пытаться найти ответ на этот и на многие другие неудобные для американского президента вопросы, мы получим шанс понять реальные мотивы Дональда Трампа.

И вот именно этому американский президент и пытается помешать.

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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