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Впереди тяжелая зима: кризиса в теплоснабжении и энергетике не избежать

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

26 сентября 2021, 18:52

Украине предстоит пережить тяжелый финансовый кризис и тяжелую зиму.

газ, цена на природный газ
Украине может не хватить газа / Getty Images

Когда FT излагает позицию Международного энергетического агентства (МЭА) по вопросам поставок газа в Европу, это стоит читать.

Запад признает, что российский Газпром в полном объеме выполняет все действующие контракты по поставкам газа в Европу.

Европа хочет дополнительных поставок российского газа, потому что ей газа не хватает, и цены растут. Газпром хочет проводить эти дополнительные поставки через "Северный поток-2", потому что он хочет окупаемости своих огромных инвестиций в этот газопровод.

США как крупнейший производитель газа в мире перенаправили свои поставки сжиженного газа из Европы в Азию, потому что там цены еще выше, а американские компании хотят максимальных прибылей. Так поступили по тем же причинам и другие крупные поставщики сжиженного газа.

Читайте такжеУдар Байдена по России и Северному потоку-2: США запустят новую порцию санкций против трубы ГазпромаУкраина хочет, чтобы весь российский газ в Европу поставлялся через Украину, потому что ей резко не хватает доходов от транзита, а также не хватает газа. При этом украинское руководство не хочет вести переговоры с российским руководством о возврате к прямым закупкам газа у Газпрома и хочет закупать российский газ у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам.

А я просто хочу знать, почему украинское руководство в декабре 2019 года согласилось на подписание 5-летнего контракта на транзит газа с Газпромом вместо существовавшего 10-летнего и почему оно согласилось на сокращение объема транзита практически вдвое до 40 млрд. кубометров в год? И нет ли здесь скрытого договора о коррупционной составляющей?

Вывод: все стороны договоров в полном объеме выполняют свои обязательства в соответствии с публичными (и не публичными) контрактами и законами рыночной экономики. А Украине предстоит пережить тяжелый финансовый кризис и тяжелую зиму. Кризиса в теплоснабжении и энергетике уже не избежать.

viber
газ Северный поток-2
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