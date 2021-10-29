Возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежно / УНИАН

Несмотря на то, что первое применение Байрактара, хотя и с учебным боеприпасом, вызвало всплеск (немного показной и иррациональный, на мой взгляд) эйфории и огромный прилив патриотизма, тем не менее, надо сохранять трезвую голову и подумать о последствиях этого шага. А они могут быть не столь однозначными и, как это часто бывает, не совсем такими, на которые рассчитывали его инициаторы.

Сейчас всё будет определяться ответными шагами России.

И главный вопрос следующий:

Что будет делать украинское руководство, если обстрелы украинской территории из гаубиц продолжатся?

Принципиально есть два варианта.

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1.Применять Байрактары с боевыми ракетами

2.Отказаться от применения Байрактаров

Если не применять Байрактары, то это вызовет шквал критики военного руководства, обвинение его в трусости и все такое. То есть будет огромный психологический проигрыш и разочарование в войсках. Тогда учебное применение Байрактара окажется нелогичным и даже деструктивным.

Читайте такжеБайрактары - это выход ведения войны на совершенно другой уровеньЗначит, необходимо будет применять Байрактары. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями. Россия может это использовать для эскалации.

Впрочем, как я уже неоднократно писал, возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежно. И, возможно, украинское руководство исходит именно из этой логики. Но тогда надо было применять сразу же боевые ракеты.

Сейчас инициатива в руках у России. Во многом сейчас от её реакции на применение Байрактара зависит дальнейшее развитие событий. Впрочем, пока не запущен СП-2, у нее связаны руки для начала эскалации.