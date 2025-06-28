Возможны ли неожиданности от ВСУ на территории России или Беларуси

Для начала операции на белорусской территории нужен повод. Сейчас не 2022 год.

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Коваленко о возможных операцих ВСУ на территории врага / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 24 ОМБр имени короля Даниила

Неожиданности от ВСУ на территории России или Беларуси вполне возможны. Мы никогда не отказываемся от проведения таких действий на территории противника, потому что для нас это полезно и важно, несмотря на критику Курской операции. Вокруг Курской операции образовался и сохранялся почти полгода некий информационный вакуум, когда никто не объяснял, почему эти действия критикуются, почему это плохо, правда, никто также не объяснял, почему это хорошо для нас. Хотя было очевидно, что наши действия на Курщине не были частью эфемерного плана обменять Курскую область на определенные украинские территории.

На самом деле Курская операция отсрочила вторжение в Сумскую область. То есть у нас была возможность ограниченным контингентом, причем очень ограниченным и гораздо меньшим, чем у российских оккупантов, провести операцию, которая отсрочила развертывание боевых действий на Сумщине.

К тому же мы создали зону сковывания на территории Российской Федерации площадью 1300 кв км. Россияне были вынуждены уделять внимание этой зоне, тратя ресурс на собственной территории, а затем и призывая северных корейцев, чтобы они помогли разобраться с этим. Это был первый звоночек о том, что Россия не может справиться собственным человеческим ресурсом.

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На тот момент, когда началась Курская операция, общая численность российской группировки, задействованной в войне против Украины, составляла почти 680 тысяч личного состава. Но этого оказалось недостаточно, чтобы противодействовать украинским войскам в Курской области.

Поэтому любые подобные Курской операции, которые будут иметь похожий эффект, будут полезны для нас. Причем речь идет об операциях не только на территории РФ.

Пока Беларусь не дает нам поводов для начала такой операции на ее территории. Если с белорусской территории будет реализована какая-то угроза, у нас будут основания начать операцию там. Пока что таких оснований нет.

Такая же ситуация и с Приднестровьем в Молдове. Оттуда есть угроза для нас, и мы были бы только за то, чтобы зачистить Приднестровье, но должна появиться причина, повод задействовать наши войска, а также нужен соответствующий запрос от Кишинева.

Так что для начала операции на белорусской территории нужен повод. Сейчас не 2022 год. Разве что Лукашенко что-то выкинет. А он этого не сделает, потому что действует взвешенно, даже пытается наладить отношения с Соединенными Штатами и выбить себе определенные преференции, демонстрирует открытость и лояльность к администрации 47-го президента США. Хотя было бы очень интересно, если бы во время визита Кита Келлога в Минск Украина начала операцию на территории Беларуси, дошла бы до Минска и привезла бы Келлога к дочери в Киев. Это был бы номер.

Так что я считаю такие операции на территории России или Беларуси вполне возможными.

Александр Коваленко, специально для Главреда

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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