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Войну в Украине Путин проиграл задолго до ее начала

Владислав Иноземцев

Директор «Центра исследований постиндустриального общества»

15 апреля 2022, 17:05

Россия - страна феноменальной коррупции. Здесь всё, что делается для государства и за счет россиян, представляет собой одну большую показуху.

Владимир Путин
Путинское государство производит сплошную показуху / Reuters

Последние события на украинском театре военных действий наводят на самые разнообразные размышления. Одни комментаторы указывают на то, что в море был отправлен флагман флота, на который даже не было установлено радарное оборудование для обнаружения низколетящих ракет, другие с упоением сравнивают пополнения военного флота и флота российских олигархов за годы правления Путина.

Однако мне кажется, что нужно пойти немного дальше и сказать одну простую вещь: Россия - страна феноменальной коррупции. Здесь всё, что так или иначе делается для государства и за счёт государства (а точнее - россиян), представляет собой одну большую показуху. В её производстве - суть современного путинского государства.

Если делать что-то большее, не хватит денег на дворцы в Геленджике, виллы на Лазурном берегу, да и, в конце концов, на заимки в Тыве. При этом, хотя все знают, что происходит, признать это публично нельзя - и именно бравурные реляции о свершениях и стали одной из основ принятия решения о вторжении в Украину.

Сегодня Россия очевидно проигрывает, превращая войну в Украине в подобие новой крымской 1854-1855 годов, второй японской 1904-1905 гг. и второй финской 1940 г. войн, вместе взятых. При этом аналитики рассматривают десятки причин наших поражений, хотя единственной их причиной является именно то, что российская экономика и политика двадцать лет были основаны только на коррупции и ориентировались на бесконечное обогащение чиновничества и олигархата.

И теперь возникает вопрос: насколько дальновидной была политика Запада, который постоянно продвигал идею борьбы с российской коррупцией и с российскими грязными деньгами? Не превратилась ли бы Россия в гораздо более опасного геополитического врага, если бы такая борьба была успешной? Не может ли оказаться, что если бы власть решила "умиротворить" Навального, назначив его, ну, например, главой Счётной палаты, то это привело бы не столько к повышению благосостояния россиян, сколько к успешному изготовлению дополнительных пары сотен крылатых ракет, которые были бы выпущены по Украине?

Страна, по своим политическим особенностям опасная для мира, была бы намного более опасной, если бы делом жизни её элиты не было воровство. И тем, кто сравнивает водоизмещение "Москвы" и "Дилбара", я хочу напомнить, что последний хотя бы не оснащён ракетным вооружением. Так что мне кажется что российская коррупция - скорее благо для мира, чем угроза, которой её ещё недавно считали. Или я всё же не прав?..

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война в Украине крейсер Москва
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