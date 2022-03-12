Война, которую начала Россия в Украине – самый большой провал в истории

В связи с улучшением погодных условий на охоту снова вышли Байрактары, которые поджаривают вражескую технику

17-й день войны с Российским Рейхом.

Нападение России на Украину запустило тяжелый экономический кризис, который изменит мировой порядок.

Вырастут цены на энергоносители, а также на продовольствие в Азии, Африке и странах Персидского залива. Беднота начнет голодать и сносить свои правительства, будут революции и миллионы беженцев. Пострадают Египет, Индия, Китай, Бангладеш и другие страны. Остановится мировая экономика, возрастут противоречия. От голода умрут миллионы бедняков по всему миру. А все из-за того, что Украина прекратит кормить мир, вся еда останется для украинцев. Ну, и есть риски для посевной кампании. Мы не умрем с голоду, а вот мир изрядно колыхнет.

Читайте такжеПутин ни с кем не общается и считает, что России пора отомстить за унижения

Что у нас? Российский блицкриг в Украине окончательно провалился. Есть тенденция, что Россия хочет заморозить конфликт, на оккупированных территориях Кремль создает оккупационные администрации, куда идут работать предатели. Которые потом умрут. Военное наступление русских фашистов остановилось, а по некоторым направлениям ВСУ наносят врагу тяжелые потери.

Путин и его разведка – кретины, и эта война станет величайшим провалом в истории. Все спецслужбы мира будут изучать этот кейс, как пример величайшего провала и некомпетентности.

Украинские защитники перешли к новой тактике действий. Наши мобильные группы бьют колонны врага из гранатометов и убегают, подбивают и жгут вражескую бронетехнику; ССО и спецназ действуют глубоко в тылах врага. Русские свинособаки боятся отойти на 10 метров от своих машин, чтобы не поймать пулю или нож в горло.

В то же время враг звереет, убивает гражданских, грабит население и насилует женщин. Россия под ноль разрушает города, как например, Волноваху и Мариуполь.

Читайте такжеКлюч к победе – не санкции: что приведет к краху России

В связи с улучшением погодных условий на охоту вновь вышли Байрактары, которые поджаривают вражескую технику. Благо, что ракет для Байрактаров у нас уже с запасом.

Санкции мощно обнуляют российскую экономику, делают русских фашистов бедными и изолированными от цивилизации. Запад готовит новые ограничения и аресты имущества россиян, олигархов и прихвостней Путина. Все арестованные средства россиян пойдут на восстановление Украины и нашей экономики.

За 17-й день войны враг не смог ничего захватить. Наоборот – он понес тяжелые потери. В общем, уже выведено из строя около 50 тысяч русских фашистов. Враг деморализован, разбит и не имеет мотивации воевать. По России идут похоронки, и этот процесс стал массовым.

ВСУ готовят новые контрудары возле Киева, Чернигова и Сум. Готовится помощь для Мариуполя. В ближайшее время в бой будут введены свежие резервы ВСУ из Западной Украины.

Читайте такжеСаркофаг лжи, что станет причиной смерти чекистского монстра Путина

В войне наступил перелом, и скоро российский оккупант потеряет боеспособность. Русские фашисты не знают, за что они здесь воюют. Тогда как украинцы воюют за свою землю и свое государство.

Наши психологические и информационные операции в России создают еще больше паники, доносится правда о войне, о преступном режиме и обмане Путина. В России начался хаос, космический рост цен и недовольство властью. Мы фиксируем восстановление сепаратистских тенденций. Пока что это разговоры на кухнях, но я так думаю, что скоро будет создаваться Кавказский Эмират. Россия очень скоро получит дефолт, и кроме того, не сможет обеспечить лояльность местных князьков на Кавказе.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse