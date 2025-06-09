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Влияние республиканцев под угрозой: чем опасны для Трампа протесты в США

Игорь Рейтерович
9 июня 2025, 19:10
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Протесты в Лос-Анджелесе способны погрузить Соединенные Штаты во внутренний кризис, в результате чего Белому дому придется отойти от внешнеполитических вопросов.
Трамп, протесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе ставят под сомнение позиции республиканцев на предстоящих выборах / Коллаж Главред, фото - whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Главная проблема протестов в Лос-Анджелесе заключается в том, что это фактически противостояние между федеральной и местной властью. И я боюсь, что эта история, прежде всего, будет иметь продолжение в судах, где местные власти будут оспаривать право федерального правительства напрямую вмешиваться в процессы, связанные, например, с миграцией или другими вопросами, значительная часть которых находится в ведении именно штатов.

Кроме того, возможно и полусиловое противостояние, если Белый дом не отступится и продолжит давление - в частности, будет посылать туда дополнительные отряды, привлекать армию. А здесь уже возникает конституционная проблема, связанная, среди прочего, со второй поправкой, дающей право на владение оружием. Ее нюанс заключается в том, что ее создавали не для защиты имущества, а в определенной степени для защиты от тирании центральной власти. И вполне возможно, что отдельные штаты будут использовать эту аргументацию, чтобы ограничить влияние федерального правительства на вопросы протестов, миграции и тому подобное.

К тому же, при президентстве Байдена некоторые штаты уже отказывались выполнять распоряжения федеральной власти в сфере миграционной политики. Но тогда Байден действовал достаточно мягко, а, например, Техас прибегал к жестким мерам. И когда Байден только заговорил о возможном привлечении армии или Нацгвардии для прекращения протестов в США, те же республиканцы тогда заявляли, что это является полномочиями исключительно штатов. Но теперь все наоборот - они говорят, что именно федеральная власть имеет больше полномочий и должна решать, что делать. Поэтому эта проблема, скорее всего, будет иметь юридическое выражение (и далеко не факт, что суды станут на сторону Белого дома, потому что действительно речь идет о конфликте полномочий между центром и штатами).

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Второй момент - это еще больше углубляет раскол в обществе. Отдельные штаты будут занимать все более непримиримую позицию по отношению к центральной власти. То есть для США это история с серьезными последствиями - и последствия эти, мягко говоря, не слишком благоприятные. Трамп, конечно, может попытаться ввести чрезвычайное положение, как он это любит делать, но для этого нужны убедительные основания. А сейчас он таких оснований не имеет, потому что нынешняя ситуация - это, по сути, следствие его собственных действий. И если бы он этого не спровоцировал и вовремя остановился, никаких проблем не возникло бы.

Еще один риск заключается в том, что США - это страна с прецедентным правом. И если в одном штате будет принято решение не в пользу федеральной власти, это станет прецедентом для других. И они тоже смогут игнорировать некоторые предписания, если будут иметь другую позицию. Это ключевой момент и одно из важнейших последствий. Для Трампа лично главная проблема будет в том, что он не сможет реализовать свои предвыборные обещания. Да, он может обвинить суды, что они все заблокировали, но суть в том, что сами подходы, которые он применяет, противоречат Конституции. И это говорит о том, что они были плохо просчитаны. Это, безусловно, станет ударом по его рейтингу. Ведь проблема мигрантов беспокоит как республиканцев, так и демократов - просто у них разные подходы.

Трамп выбрал метод "хватаем - депортируем", но, как показывает практика, это не работает: в 90% случаев суды выносят решения в пользу мигрантов. Уже были случаи, когда таких людей возвращали в США тихо, без лишней огласки. То есть правительство просто понимало, что дальше сопротивляться нет смысла. Поэтому для Трампа это может быть большой проблемой: его инициативы будут заблокированы, обещания - не выполнены, а рейтинги - будут проседать.

И вопрос не столько в личном рейтинге Трампа, а в том, что это ударит рикошетом по рейтингу Республиканской партии на промежуточных выборах. Это сейчас ключевое. Партия должна удержать контроль над Палатой представителей и Сенатом. И если с Сенатом у них еще есть шансы, то с Палатой - далеко не факт. Поэтому Трампу надо думать не только о себе, но и о партии, потому что последствия могут быть негативными.

Если так произойдет, то США больше сосредоточатся на внутренних вопросах и меньше будут заниматься внешней политикой. Это, в конце концов, то, о чем Трамп постоянно говорил: мол, у меня есть более важные внутренние дела. И, с большой вероятностью, именно так и будет. Он переориентируется на внутреннюю политику, и, к сожалению, меньше внимания будет уделять не только Украине, но и внешней политике в целом. Но следует понимать, что это не будет затяжная ситуация. В США подобные процессы достаточно быстро нормализуются.

Вспомните, как было с миграцией: Трамп начал массовые аресты и депортации, ситуация "бурлила" примерно месяц, а потом успокоилась и перешла в более-менее управляемую процедуру. Так же, скорее всего, будет и сейчас: определенный всплеск, затем стабилизация. Поэтому определенное снижение внимания к внешней политике возможно, но чтобы Трамп полностью ее игнорировал и занимался только миграцией - этого точно не будет. Потому что за такие вещи Нобелевскую премию мира не дают.

Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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