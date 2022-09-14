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В России уже сегодня есть причины для гражданской войны

Елена Кудренко

Блогер

14 сентября 2022, 08:48

Хорошо, когда они там, в своем котле, а не на нашей украинской кухне. Хотя мы отсюда ещё и перца в тот котел добавим.

Путин Россия
Россия - страна кинутых, обманутых, уже и разочарованных / Коллаж Reuters, УНИАН

Бедная (нищая) Бурятия потеряла наибольшее количество мужчин призывного возраста. Как и Дагестан. Крымских ватников обманули, что Россия там навсегда. Белгород выпендривается, что "ждёт маршрутку с ВСУ из Балаклеи", типа "идите сюда, мы вам сейчас тут сдачи дадим". А по факту вынужден отодвигаться и эвакуироваться ("бОрзые", да).

Татарстан общипан на ресурсы как курица. Сибирь уже сдана чужой стране. Нефть приходиться палить под открытым небом, а вокруг нищие, негазифицированные бескрайние российские просторы...

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Калининград в шоке от ситуации в геополитике, Москва затыкает православное возмущение колесами обозрения, заводы закрываются, толпы безработных скоро начнут отчаянно голодать, а "туристы" из Тагила начнут с большим усилием гадить в родных пенатах. Ибо с новой репутацией они такие будут биты везде, куда их ещё пустят.

Азербайджан с Россией не считается, Армения сполна ощутила, что ее кинули. Беларусь водит за нос, боясь вступать в войну с Украиной. Там талибы, здесь потеря Донбасса в скором времени...

И прочее, и прочее...

А как "хорошо было, по-домашнему..." - украинцы на своем горбу обеспечивали "мощь" СССР, батрачили на полях, чтобы зерно на Москву. Музеи украинские - в Питер, церковное золото - на дачи в Подмосковье.

В общем, там страна кинутых, обманутых, уже и разочарованных, оставшихся без европейского рынка. Кто от отчаяния - из окна. Кто ищет пути выехать. Кто задумывается о том, "какая нафиг мобилизация, пусть депутаты единой России сами воюют". Диванные смельчаки не спешат воевать с ВСУ.

Весело и многолюдно. Хорошо, когда они там, в своем котле, а не на нашей украинской кухне. Хотя мы отсюда ещё и перца в тот котел добавим.

новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины
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