В России идет откат к военному коммунизму: что это значит

Заметны первые, но очень явные и яркие признаки того, что Путин и его братва привели пещеру именно к военному коммунизму.

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Путин погрузил братву в рай последнего хапка / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео kremlin.ru

Если в России кончится жратва, они просто перейдут на подножный корм. Там уже готовят население к тому, что надо будет питаться мхом и ягелем, а выкарабкиваться придется самим. Им говорят так: Родина – прежде всего. Вот эта родина-маньячка, которую россиянам нужно спасать, воевать и отстаивать ее интересы, рискуя собственной жизнью. А дальше скажут: ничего страшного, перейдете на трехразовое питание – понедельник, среда и пятница. Все будет нормально у вас, не сдохнете. Вон, как на фронте корячатся – вот там помирают за Родину, а вы здесь что? Ишь, разнылись, на фронт захотели?

Кроме того, сейчас у Путина и его кодлы появилось очень много рычагов воздействия и устрашения. К примеру, приняли уголовную статью за русофобию. Теперь к любому, даже самому лояльному гражданину могут подойти и заявить: "Ты что-что сказал? Так ты что, русофоб? У меня все записано. А ну-ка, пройдем, товарищ". И все. Еще один рычаг – угроза отправки на фронт, подыхать, на прожарке. И такие угрозы сработают всегда. ГУЛАГ сейчас там расцветает.

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Мы уже наблюдаем, как в России идет откат к военному коммунизму. Заметны первые, но очень явные и яркие признаки того, что Путин и его братва привели пещеру именно к военному коммунизму. Возможно, уже в 2024 году мы увидим признаки и натурального обмена – водку на яйца, селедку или другие продукты. Ведь исчезновение яиц – только первая ласточка. Забросают сейчас, например, яйцами Эрдогана или другими, но проблема будет решена лишь временно. А потом исчезнет что-нибудь еще. И это только начало парада дефицита продовольствия, дальше это будет происходить неизбежно.

Вот сейчас Путин погрузил братву в рай последнего хапка. Западный бизнес ушел, а Путин фактически все это дело отжал и отдал своей братве. Зарезали эту корову – жрут, очень довольны и носят путло на руках с криками "Ах, какой гений, какой хапок, просто с конца СССР такого хапка не было". Хорошо, зарезали они корову и сейчас сожрут это мясо. А дальше – что? Начнется вещь на букву Г – голод. Будет безкормица, дефицит. Они украли предприятия и оборудование, с которыми надо работать. Оборудование нужно обслуживать – менять запчасти, которые уже нигде не найти. Надо устанавливать программное обеспечение, которое тоже негде взять. И вот станет все у них враскоряку уже спустя полгода.

А дальше уже ничего не будет, но они об этом и не думают. Потому что бандиты – это вообще не про мозги. Они про убийство и грабеж. Чем и занимаются. Украина им нужна, как кормовая база, чтобы отжать и превратить в такое же болото. В тот же сортир, в котором они сейчас благоухают, ведь они даже свою пещеру не смогли благоустроить. Ушел Запад – придет Китай, но не в качестве партнера, а как экспансионист. Последствия будут уже очень скоро. А пока что у Путина есть запас прочности и, что самое главное, запас дурного мяса.

Александр Сотник, специально для Главреда

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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