Порошенко говорил, что в истории Украины не было и не будет такого события, как Иловайск/ Соцсети

Порохолюбы периодически рассуждают, что я нещадно критикую Петра Порошенко потому, что у нас с ним был конфликт в прошлом — ну, типа, он не захотел со мной работать как с политтехнологом. На самом деле, было как раз наоборот, но нечто вроде конфликта действительно было. Ровно семь лет назад.

Так сложилось, что у меня имелась достоверная информация о происходящем в Иловайске и вокруг него. И я (далеко не один я!) писал докладные записки на имя президента Порошенко: сначала о выводе наших войск из Иловайска, чтобы избежать окружения. Затем о поддержке прорыва наших окруженных частей. Передавал эти записки через людей из ближайшего окружения ПАПа — то есть, наверняка доходили. И — ноль реакции.

Потом мои хорошие знакомые-волонтеры устроили митинг под АП и таки прорвались к Порошенко на импровизированный прием. И он им на полном серьезе втирал, что все по плану, что на выручку окруженным спешат наши войска, чтобы откинуть силы "ДНР-ЛНР". А с россиянами все договорено об их невмешательстве…

Когда выход наших войск, во многом состоящих из добробатов, превратился в расстрел со стороны россиян, и никто из наших военачальников за это не был наказан, я понял, что у Порошенко действительно все шло по плану.

Тому самому плану (верить в который очень не хотелось) о сворачивания добровольческого и волонтерского движения, который обсуждался еще в Вене, во время торгов о занятии ПАПом поста президента Украины. И который, нет сомнений, был одобрен руководством РФ.

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И вишенка на отравленный торт: на одного из прошедших Иловайскую трагедию, моего давнего товарища, были поданы документы на присвоение звания Героя Украины. Но Порошенко их не подписал.

Читайте такжеТрагедия Иловайска показала, что Путин готов пойти на что угодноА поскольку он лично знал этого человека, то счел необходимым прокомментировать это свое неподписание: "Передайте ему, что в истории Украины не было и не будет такого события, как Иловайск". Соответственно, глава АП передал.

С тех пор патриота и государственного деятеля Петра Порошенко для меня не существует. Есть только лицемерный жестокий циничный временщик, который должен быть наказан за все свои деяния по закону.

А Иловайск в нашей истории был и останется. Надеюсь, что как горький урок, который не требует повторения.