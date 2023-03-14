Эпоха цветных революций ушла в прошлое, и попытка их повторить является ошибкой.

Украинские власти должны сделать жесткие заявления относительно позиции Грузии / pravda.com.ua

Захваченные демократии - это страны, в которых организованные группы используют демократические механизмы для сохранения своей власти. Примером такой демократии была Украина в эпоху Януковича, Венгрия - Орбана, и точно Грузия - Иванишвили. Особенностью такого типа демократии является то, что власть как раз заинтересована в выборах, потому что знает как их выиграть через подачки из бюджета, контроль медиа, и манипуляции с голосованием.

Последние заявления грузинского премьера по Украине - наглядное доказательство, что грузинские власти лежат под Кремлем. Этому было достаточно доказательств и раньше, но впервые так прямо и открыто власть продемонстрировала свое пренебрежение к борьбе украинцев и даже какое-то злорадство, что "скоро падет Бахмут". Сегодня стало очевидно, что все разговоры о ЕС и НАТО в Грузии всего лишь ширма для действующей власти, захватившей грузинскую демократию.

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В Грузии есть системная проблема, которую до сих пор не осознали оппозиционеры и из-за которой, собственно, попал Саакашвили. Грузинская оппозиция с треском проигрывает каждые выборы начиная с 2012 года. И, тем не менее, партия Саакашвили организует масштабные протесты каждый раз как выпадает возможность. По результатам этих протестов они требуют выборы, которые неизбежно проигрывают. В этом и есть системная проблема Грузии.

На самом деле, эпоха цветных революций ушла в прошлое, и попытка их повторить является ошибкой. Олигархи научились адаптироваться к выборам и больше их не боятся. Нет нужды в революции, когда власть готова к выборам, которые она и так выигрывает. "Активизм" теперь проигрывает и будет проигрывать "захваченной демократии".

В сложившейся ситуации в Грузии я вижу следующие шаги, которые серьезно могут ее изменить: 1. ЕС и НАТО должны признать, что грузинские власти являются союзником Путина, и разговоры о вступлении куда-то являются ширмой. 2. деятельность грузинских властей должна быть расследована на предмет нарушения санкций в отношении рф а я знаю, что они точно зарабатывают на подсанкционных товарах). 3. Партия Саакашвили наконец должна перестать бегать на площади, а начать ходить в народ и достигать поддержки в широких слоях. Не свергнуть власть, а одержать победу над "захваченной демократией" на демократических выборах. 4. украинские власти должны сделать жесткие заявления с требованием к Грузии определиться на чьей они стороне в войне.

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