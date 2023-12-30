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В чем смысл карательных ударов по украинским городам

Денис Казанский
30 декабря 2023, 08:45
На боеспособность армии это не влияет, ненависть к РФ и мотивацию военных только усиливает.
Последствия ракетного удара по Киеву
Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: МВД

Было две версии, почему треть зимы мы пережили без массированных обстрелов:

1. В России заканчиваются ракеты

2. Россия намеренно решила сделать паузу, чтобы не мобилизовать на Западе сторонников оказания помощи Украине. Ослабить нашу поддержку.

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Сегодня стало понятно, что правильным был вариант 1. Просто ракеты накапливали. Второй вариант для российских нелюдей оказался слишком сложным.

В чем смысл таких карательных ударов по супермаркетам, роддомам и многоэтажкам, кроме маниакального удовлетворения от самого факта убийства гражданских? Объяснить невозможно. На боеспособность армии это не влияет, ненависть к РФ и мотивацию военных только усиливает. Чего добились этим ударом? Ничего.

Всю прошлую зиму так же долбили по украинским городам - добились только передачи Украине кассетных снарядов, ракет и F-16. Тысячи российских военных заплатили жизнью за эти бессмысленные обстрелы.

Теперь после такого показательного удара по гражданским Украине снова что-то предоставят. А все сторонники оказания поддержки Украине на Западе получат дополнительные аргументы в свою пользу.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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