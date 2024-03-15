В чем смысл бессмысленных выборов Путина

Путин отучает граждан Росси от выборов как формы политики и способа легитимации его абсолютной власти.

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Владимир Путин / Скриншот YouTube

Проводя эти абсурдные выборы, Путин. на самом деле, решает сразу несколько задач. Во-первых, Путин показывает правящей группе, своему окружению, что им не следует надеется на Приемника или на эволюцию и политический транзит режима абсолютной власти Путина. Власть в России, как и война против Украины, остается в руках Путина до его смерти.

Во- вторых, вечные перевыборы до 2036 года — это плебисцит его войны с Украиной. Путин хочет показать, что население России поддерживает войну, а не отвергает ее. Люди готовы и дальше терпеть, и жертвовать своими жизнями ради агрессивных планов Путина.

В-третьих, рутина фальшивых перевыборов Путина совпадает с страшной рутиной войны и свидетельствует об угасании политической жизни в России. В тоже время, проведение формальных перевыборов на безальтернативной основе во время реальной войны создает иллюзию нормальности политической жизни в России. Перманентная вялотекущая война становится нормой жизни российского государства.

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Более того, сразу после этих формальных выборов путинская пропаганда будет доказывать, что эти выборы в России - пример демократии во время войны, а вот Украина никак не может решиться на такие же выборы во время войны. Эта демагогия будет центром кремлевских ИПСО на протяжении всего года.

В четвертых, Путин отучает граждан Росси от выборов как формы политики и способа легитимации его абсолютной власти.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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