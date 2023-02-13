Уроки Минских договоренностей, которые нельзя забывать

По завершении нынешней войны с Россией тоже придется подписывать какие-то соглашения. Поэтому об уроках Минска-2 нельзя забывать.

По завершении нынешней войны с Россией тоже придется подписывать какие-то соглашения, считает Фесенко / 93-я ОМБр Холодный Яр

12 февраля – годовщина вторых минских договоренностей (документа под названием "Комплекс мер по выполнению Минского протокола"). Политическая сделка 2015 года уже утратила свое политическое значение. Но об уроках этого события восьмилетней давности, и его последствиях, стоит помнить и сегодня. Для украинцев горький опыт "Минска-2" является достаточно очевидным. А вот некоторые западные политики и эксперты, кажется, до сих пор не сделали должных выводов из этой истории.

Урок первый - не стоит играть с Путиным в мирные договоренности. Он будет воспринимать и выполнять только то, что ему выгодно. В отношении Украины кремлевскому диктатору нужен не мир, а подчинение и зависимость нашей страны от России, а после 24 февраля 2022 г. он вообще нацелен на разрушение украинской государственности. С Путиным надо не договариваться, его надо остановить, как это было в свое время с Гитлером.

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Урок второй – предложения любых якобы мирных компромиссов Путин воспринимает как проявление слабости своих визави по переговорам, и будет давить дальше для реализации своих собственных интересов. А если другая сторона не согласится на выполнение кремлевских условий, то Россия будет применять военную силу или другие средства шантажа и давления. Поэтому формально мирный компромисс с Путиным – это или только пауза в войне, или снижение ее интенсивности, с неизбежным возобновлением войны даже в больших масштабах, как это и произошло год назад.

Урок третий - коварное мирное соглашение ведет не к миру, а к новой войне.

Урок четвертый – нельзя соглашаться на договоренности, которые не принимает общество, или его значительная и активная часть.

Урок пятый - надо не ждать мирных предложений от партнеров, тем более не соглашаться на то, что тебе навязывает враг. Необходимо продвигать свою "формулу мира".

Наконец и до сих пор дискуссионный вопрос - можно ли идти на сомнительную сделку хотя бы из тактических соображений? Именно этот аргумент приводили и приводят сторонники Минских договоренностей или пятого Президента Украины, который дал на них согласие. Какой-то временный тактический эффект эти договоренности дали, но стратегически они оказались ловушкой и политической миной, которая взорвалась в феврале 2022 года. И это тоже урок на будущее.

По завершении нынешней войны с Россией тоже придется подписывать какие-то соглашения. Поэтому об уроках Минска-2 нельзя забывать.

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