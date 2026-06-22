Урок Стармера для Европы и Украины: Андрусив о главной проблеме современной Европы

Все это приведет к серьезным проблемам в ЕС, который и так функционирует как безликая и безответственная бюрократия.

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Кир Стармер / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Мировая политика переживает период трансформации, когда традиционные партийные механизмы все чаще уступают место персонализированному лидерству. На фоне политических кризисов в Европе и роста популярности правых сил особенно актуальным становится вопрос ответственности политиков перед избирателями. В своей колонке Виктор Андрусив анализирует причины политических неудач Кира Стармера и объясняет, почему современный избиратель всё меньше доверяет безликой бюрократии и всё больше поддерживает лидеров с чёткой позицией. Подробнее об этих тенденциях — в материале автора.

Урок Стармера. Сегодняшняя отставка Стармера — давно ожидаемая. Но вопрос о его падении гораздо глубже. Это вопрос о том, почему в современном мире успешен Трамп, а не успешны Стармеры, Мерцы и Макроны. видео дня

Эпоха безликой бюрократии давно ушла в прошлое. Политики, которые продают свою системность, выступая за всё хорошее и против всего плохого, больше не нужны избирателям. Самое интересное, что эти политики были уничтожены именно "левыми вокистами", которые десятилетиями протестовали и возмущались по любому пустяку, и вселяли колоссальное недоверие к бюрократии и системе. Стармер, бывший прокурор, был воплощением этой системы. Хорошо разбирался в процессах, но абсолютно невыразителен и непонятен в публичной сфере.

Он принимал важные решения, в том числе и в отношении Украины. Подписал соглашение о 100-летнем партнерстве, пытался усилить нашу поддержку и т. д. Стармер принял не менее важные для нас решения, чем Джонсон. Но сравните их. Решения Стармера — не запоминаются, не меняют ход событий, они процессуальны. Просто ещё несколько шагов в процессе. Тогда как решения Джонсона переломили ситуацию в 2022 году. Он делал это ярко, демонстративно, у него была четкая позиция, во многом авторская. И здесь мы подходим к ключевому различию между ними: Джонсон брал на себя личную публичную ответственность за все, что делал. Стармер такой ответственности не брал. Размывал свои решения, менял их и так далее. Поэтому мы живём в эпоху лидеров, а не системных бюрократов.

Трамп творит ужасные вещи, но в глазах избирателя именно он и отвечает за всё это. Не Республиканская партия, не "дипстейт", а исключительно он. Это понятно. Вот ты выбрал политика, вот его решения, вот выборы, и ты даёшь оценку. А когда перед тобой бюрократ, который вроде бы что-то делал, но вроде бы не всё получилось, потому что есть процедуры и нюансы — избирателю это непонятно. Сегодня политическое лидерство — это готовность политика брать на себя публичную личную ответственность. Говорить четкие вещи — и предпринимать четкие шаги.

Все это приведет к серьезным проблемам в ЕС, который и так функционирует как безликая безответственная бюрократия. Рост правых происходит именно благодаря новым лидерским позициям и личной ответственности. В то время как системные политики все больше размываются и становятся невыразительными.

Таков сегодняшний мир. Это нужно принять и готовиться.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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