Унижение Европы: этот визит в Будапешт должен стать символом бессилия

Виктор Небоженко
20 октября 2025, 06:02
Демонстративный приезд Путина в Будапешт — публичный способ унизить Европейский союз и НАТО.
Путин рассказывал Трампу, что Украина и Россия якобы - "одна нация"
Встреча в Будапеште станет унижением для НАТО и ЕС

Президенту Трампу важно привезти нелегального президента Путина в самую сердцевину Европы — в Венгрию Виктора Орбана. Этот визит должен стать символом бессилия Европы перед антиевропейскими планами Москвы и Вашингтона.

Демонстративный приезд Путина в Будапешт — публичный способ унизить Европейский союз и НАТО. Причём не где-нибудь — ни в Каире, ни на Аляске, — а именно в центре Европы.

Российская агрессия против Украины и приостановка войны — лишь второстепенные темы переговоров Трампа и Путина в Будапеште. Оба прекрасно понимают, что Украина не собирается сдаваться — ни с "Томагавками", ни без них. Скорее всего, война — всего лишь удобный предлог для встречи.

Главная цель Трампа — попытка склонить Путина к предательству Пекина, воспользовавшись внутренними проблемами, которые нарастают у Си Цзиньпина в Китае.

О персоне: Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

